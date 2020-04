Ristoranti, la reazione ai 28 mld di perdite da Covid. Fipe: agevolare l’asporto Gli esempi di chi prova a ripartire con nuove iniziative, ma locali poco attrezzati per il delivery. A rischio 50mila imprese e 300mila posti di lavoro. di Maria Teresa Manuelli

Ristoranti chiusi a piazza Navona, a Roma

L’emergenza virus ha colpito pesantemente la ristorazione. Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) ha calcolato che dall’inizio dell’anno il settore degli esercizi pubblici ha già perso 12 miliardi di euro e a fine 2020 la perdita complessiva potrà essere di 28 miliardi di euro. Sono a rischio 50mila imprese e 300mila posti di lavoro.

Fipe chiede al governo la possibilità di vendere per asporto, come già avviene in altri Paesi, quali Francia, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Turchia e Olanda. «In questo modo – commenta il presidente Lino Enrico Stoppani – ci sarebbe un servizio in più per i cittadini, che potranno scendere al ristorante sotto casa per acquistare piatti pronti e un’opportunità commerciale per un settore strategico della nostra economia, tra i più danneggiati dall’emergenza in corso».

Accanto a Fipe anche 26 realtà dell’imprenditoria enogastronomica - con 34mila associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatieri, responsabili di sala - si sono mobilitate unitariamente. Hanno presentato al Governo e alle Istituzioni la richiesta di misure essenziali per la sopravvivenza degli operatori per tutto il 2020: cancellazione delle imposte nazionali e locali pertinenti, credito per utenze relative alle attività commerciali; rateizzazione dei pagamenti degli acconti Ires, Irap senza interessi; proroga della cassa integrazione; sospensione di leasing, mutui e noleggio operativi e altri interventi specifici.

La situazione, infatti, è particolarmente grave: stando ai dati raccolti da Tiller, azienda francese con sede a Milano che si occupa di sistemi applicativi per registratori di cassa, con la chiusura di tutte le attività non essenziali il calo degli esercizi attivi è stato di circa l’80%. Oggi, però, dopo diverse settimane, si evidenzia una timida riapertura, grazie alla soluzione della consegna a domicilio. Tra i ristoratori che hanno deciso di tentare questa strada, vi sono trend in risalita soprattutto durante il weekend, dove si registrano solamente il -19% degli ordini e il -77% degli esercizi attivi rispetto alle settimane precedenti l’emergenza.

Secondo un’indagine del Centro Studi Fipe, tuttavia, solo Il 14,5% dei ristoranti è attrezzato per il delivery. Anche se il trend è in crescita, essendo attualmente l’unica fonte di ricavi. Lo confermano i numeri di Ristoacasa.net , la vetrina digitale della ristorazione italiana lanciata da Fipe proprio per aiutare gli imprenditori a sviluppare al meglio il servizio a domicilio, dando visibilità anche a chi per la consegna fa leva sulle proprie forze. La piattaforma conta, a pochi giorni dall’avvio, già quasi mille attività di ristorazione e cresce al ritmo di 40/50 nuove iscrizioni al giorno.