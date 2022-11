Ristoranti, rischio chiusure anche se i clienti aumentano

Ed è quello che in parte sta già avvenendo. Secondo il Rapporto 2022 dell’Osservatorio Ristorazione - spin-off dell’agenzia RistoratoreTop e organizzatore del Forum della Ristorazione - realizzato con dati Istat e Censis, le associazioni di categoria Fipe e Federalberghi, Wearesocial, le banche dati di Infocamere e la web app Plateform, nel 2022 per far fronte al caro bollette di luce e gas, il 63,6% dei ristoratori intervistati ha dichiarato di aver modificato la propria attività: di questi, solo il 36,9% ha aumentato i prezzi in menu, il 32,1% ha ridotto i consumi, il 20,7% ha ottimizzato i costi di produzione, il 10,3% afferma di aver dovuto effettuare tagli al personale. Quanto ai rincari in menu per il cliente finale, il 26,95% degli intervistati ha effettuato aumenti inferiori al 5%, il 44,6% tra il 6 e il 10%, il 19,7% tra 11 e 15% e l’8,75% sopra il 16%.

Sul fronte della gestione del personale, già da mesi la categoria si trova a dover riorganizzare il lavoro per carenza di offerta. L’anno scolastico 2021/2022 ha visto iscriversi infatti solo 34.015 giovanissimi aspiranti operatori del settore, ovvero il 47,1% in meno.

Se la domanda resta rigida (ai consumi fuori casa, come dicevamo, non si rinuncia) cambiano le richieste del consumatore, che avrà anche una minore disponibilità economica a seguito dell'inflazione. Analizzando i risultati dei sondaggi Plateform sui clienti dei ristoranti, emerge che 9 clienti su 100 frequentano abitudinariamente gli stessi ristoranti, mentre il restante 91% non si fidelizza e vuole fare nuove esperienze. Quello italiano è un popolo non solo in cerca di nuovi stimoli, ma anche abituato a spostarsi per vivere esperienze gastronomiche: solo 4 clienti su 10 vivono in prossimità dei ristoranti provati. Resterà da vedere se queste tendenze saranno confermate anche per il 2023.