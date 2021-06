Ristoranti, al tavolo resta il limite di 4 persone, anche in zona bianca: ecco perché

1' di lettura

Sembrava una giornata di ripartenza, con i ristorati aperti anhe al chiuso, invece per la ristorazione arriva una nuova frenata dal chiarimento del ministero della Salute sul numero dei commensali che possono sedere allo stesso tavolo. Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Limite che resta sia nelle zone gialle, sia in quelle bianche.

Il chiarimento del ministero di Roberto Speranza richiama l’articolo 27 del dpcm dello scorso 2 marzo. Lì si legge, al comma 1, che «Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi».

Il ministero nel chiarimento fa notare che il dpcm è richiamato sia nell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 52 del 22 aprile, sia nella premessa delle linee guida per la ripresa delle attività economiche del 28 maggio. Dunque resta il limite a tavola di quattro persone, a meno non siano conviventi.