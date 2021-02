Ristoratori, piattaforme e i rapporti di forza ai tempi del Covid

Anche il concetto di “concorrenza sleale”, poi, è discutibile. Gli albergatori francesi, ad esempio, avevano accusato Airbnb di operare nel settore senza possedere la licenza prevista dalla legge statale: la Corte del Lussemburgo, tuttavia, ha bocciato la tesi, ritenendo che Airbnb non offra i servizi propri di un operatore turistico, ma sia un mero intermediario della società dell'informazione, in quanto tale soggetto allo speciale regime di responsabilità di cui alla direttiva e-commerce (2000/31/CE).

Le piattaforme di delivery, del resto, operano per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di servizi di consegna ai ristoratori e loro clienti, ma non sono concorrenti dei ristoratori, nello stesso modo in cui le piattaforme di prenotazione viaggi non competono con i vettori e gli albergatori, ma piuttosto forniscono loro servizi di supporto.

Si lamenta poi l'eccessivo “potere di mercato” delle piattaforme, ma il concetto sembra utilizzato in senso atecnico, perché è difficile riscontrare “posizioni dominanti” in senso stretto (ovvero di quasi monopolio) nel mercato dei servizi digitali di food delivery, già piuttosto affollato. Le piattaforme al più potrebbero ricadere nella definizione di “gatekeepers” prevista nella proposta di Digital Markets Act avanzata a dicembre dalla Commissione UE ed essere quindi in futuro sottoposte, tra gli altri, ad obblighi di neutralità e condivisione di dati con i concorrenti e divieti di condotte negoziali e commerciali inique: ma ciò non accadrà domani.

Un'ipotesi accusatoria pertinente alla concorrenza potrebbe al limite vertere sull'esistenza di un “cartello” tra piattaforme a danno dei ristoratori, ma allo stato manca di riscontri probatori. L'esperienza ci dice dunque che il diritto della concorrenza (i.e., concorrenza sleale o divieto di intese anticoncorrenziali o di abuso di posizione dominante) non è necessariamente lo strumento migliore per risolvere i contrasti che possono sorgere tra operatori tradizionali e piattaforme online.

Nel frattempo, si potrebbero studiare interventi normativi mirati a vietare o temperare alcune delle clausole criticate dai ristoratori, come già avvenuto ad esempio nel settore agroalimentare per equilibrare i rapporti di forza tra grande distribuzione e piccoli produttori. Oppure si potrebbe valutare l'applicabilità della normativa sulla dipendenza economica, posto che al momento la ristorazione in loco è fortemente limitata (se non impossibile): in tal caso, le clausole contrattuali contestate potrebbero essere vietate perché squilibrate ed abusive. In entrambi i casi, tuttavia, potrebbe trattarsi di una situazione transitoria legata al contesto pandemico.