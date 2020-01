Ristorazione: nei centri storici i bar cedono il posto a paninoteche, kebab e «finti» take away

Lombardia prima per presenza di imprese attove nel settore

La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore con una quota sul totale pari al 15,2%, seguita da Lazio (11,2%) e Campania (9,7%). La ditta individuale resta la forma giuridica prevalente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove la quota sul totale raggiunge soglie che superano il 70% del numero complessivo delle imprese attive come nel caso della Calabria.

Italia terzo mercato della ristorazione in Europa

I consumi alimentari valgono in Europa 1.649 miliardi di euro per il 63,5% nel canale domestico e per il restante 36,5% nella ristorazione per un valore di 602 miliardi di euro. L’Italia è il terzo mercato della ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna. Mentre in Germania la ristorazione rappresenta meno del 30% del totale dei consumi alimentari, la stessa sale al 49,6% nel Regno Unito, al 51,1% in Spagna e addirittura al 62,3% in Irlanda. In Italia la quota si attesta al 35,7%, circa cinque punti percentuali al di sopra della Francia. Negli ultimi dieci anni, tra il 2008 e il 2018, la variazione della domanda nel mercato della ristorazione in Europa è stata positiva per oltre 27 miliardi di euro. In Italia la variazione cumulata è stata di 4,9 miliardi di euro a fronte di un taglio nei consumi alimentari in casa di oltre 8 miliardi di euro. Se nel nostro Paese, tra il 2008 e il 2018, la ristorazione è cresciuta, non è stato così in paesi come Spagna e Regno Unito che hanno perso rispettivamente 6,8 e 2,6 miliardi di euro.

Le ricadute sulla filiera agroalimentare

Un comparto quella della ristorazione che ha ricadute positive sull’economia italiana e in particolare sulla filiera agroalimentare. Ogni anno, infatti, la ristorazione acquista prodotti alimentari per un totale di 20 miliardi di euro, andando a creare un valore aggiunto superiore ai 46 miliardi, il 34% del valore complessivo dell’intera filiera agroalimentare.

A colazione e a pranzo “vince” il fuori casa

Ogni giorno circa cinque milioni di persone, il 10,8% degli italiani, fa colazione in uno dei 148mila bar della penisola. Altrettante sono le persone che ogni giorno pranzano fuori casa, mentre sono poco meno di 10 milioni (18,5%) gli italiani che cenano al ristorante almeno due volte a settimana.

