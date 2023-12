Ristorazione, consumi fuori casa trainati da centri commerciali e fast food

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la crescita dell’inflazione e la conseguente diminuzione di potere d’acquisto delle famiglie, i consumi nei servizi di ristorazione sono aumentati più rapidamente di quelli complessivi: secondo l’Italian Food & Beverage Report 2023 di Savills la spesa per consumi finali nel settore è stata pari a 84 miliardi di euro nel 2022 (+22% annuo).

«Ristoranti, caffè e altre attività simili hanno assorbito il 66% dei consumi totali F&B – specifica Savills – seguiti dai fast-food e attività di asporto (30%)». Se si guarda al 2019 (cioè al pre Covid) però soltanto i fast-food e i servizi da asporto «mostrano una crescita dei consumi (+24%)». Anche l’e-commerce secondo il report «ha contribuito alla ripresa dei consumi nel settore F&B con circa 1,8 miliardi di fatturato relativi al food delivery.

Una conferma arriva anche dai dati elaborati da Circana per la nona edizione del Beer&Food Attraction, secondo cui nel 2023 è cresciuto del 6,9% in termini di presenze, rispetto all’anno scorso il Quick Service Restaurant (ristorazione veloce), che in Italia comprende il mondo dei bar ma anche tutti i locali che non prevedono il servizio al tavolo, dal fast food alle pizzerie al trancio.

In Italia sono 335.800 le imprese della ristorazione (dati Infocamere), di cui 9.600 hanno avviato l’attività nell’ultimo anno, e oltre 1,2 milioni le persone impiegate nel settore - pari al 7% del totale dei lavoratori italiani – con aziende localizzate principalmente in Lombardia (15%), Lazio (11%) e Campania (10%).

Nei centri commerciali italiani si possono contare circa 130 food court, per un totale di 1.200 negozi che contribuiscono strategicamente a incrementare i footfall, le vendite e l’attrattività degli asset.

«I brand alimentari stanno consolidando e ampliando la loro presenza anche nei centri extraurbani – si legge nel Report Savills – soprattutto con il modello del franchising: le nuove aperture nel 2023 ammontano in media a circa 3 negozi per marchio, che potrebbero salire a 4 nelle previsioni per il 2024».

Il format del fast food ha resistito all’impatto della crisi legata al Covid, «grazie alla scalabilità e ai servizi di food delivery; nel corso del 2023 sono cresciuti attirando capitali provenienti da fondi di investimento».

Nelle food court «i ristoranti occupano ora meno metri quadrati rispetto al passato, anche se l’offerta è cresciuta in termini di numero di negozi, in particolare per i centri di medie e grandi dimensioni», mentre è diminuito solo nei piccoli centri commerciali.

«La food court è un attrattore del centro commerciale – commenta Maddalena Panu head of retal & special projects – e costituisce una motivazione di visita primaria in alcuni momenti della giornata. Le ristorazioni al tempo stesso sono anche un elemento che indirizza gli acquisti d’impulso e permette di ampliare la permanenza media all’interno della struttura. Per gli shopping mall che si presentano con un’offerta completa che comprende sia leisure che retail, la food court costituisce l’anello di congiunzione in grado di coinvolgere differenti target di clientela e soddisfare il cliente alla ricerca di un’esperienza piacevole e gratificante».