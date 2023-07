Ristorazione e centri commerciali: da Aigrim e Cncc il primo Osservatorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un osservatorio per fornire insights utili a definire direttive strategiche di crescita e identificare azioni di miglioramento delle performance del comparto della ristorazione e dei centri commerciali. È il neo-progetto di Aigrim (Associazione imprese grande ristorazione multilocalizzate) e Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali) pensato per gli operatori del settore con il supporto di Deloitte Italia, e che vedrà coinvolti per la fase di lancio fino a 20 centri commerciali, diversificati per dimensione, tipologia (shopping center, retail park, factory outlet) e localizzazione (urbano, periferico, extra urbano).

L’Osservatorio sulla Ristorazione nei Centri Commerciali, il primo in Italia, andrà ad analizzare su base continuativa una serie di indicatori di prestazione condivisi tra i vertici delle principali catene di ristorazione nei centri commerciali (tenants) e un panel selezionato delle più rappresentative società di gestione/proprietari dei centri Commerciali sul mercato italiano (landlords). Questo, «consentirà di avere una visione condivisa tra landlord e tenant – commenta Cristian Biasoni, presidente Aigrim –, dei principali indicatori di performance delle grandi superfici commerciali e delle food court, strumento essenziale per definire congiuntamente le linee di sviluppo futuro e le azioni per migliorare i relativi trend di crescita».

Il dialogo tra tenants e landlords era stato già avviato da Aigrim a ottobre 2022 con il convegno «Ristorazione e Centri Commerciali – Ritorno al Futuro» allo scopo di migliorare le performance del comparto, identificando punti e azioni di miglioramento. La nascita dell’Osservatorio si pone quindi nella prospettiva di confermare l’impegno di Aigrim «a promuovere e sostenere iniziative che puntano alla rivitalizzazione di un comparto tra quelli che hanno sofferto maggiormente a causa della pandemia», spiega Biasoni.

Durante il convegno dello scorso anno infatti, tra le urgenze comuni era emersa in particolare la necessità di innovazione e diversificazione dell’offerta e di un piano marketing congiunto ed efficace.«È un progetto – aggiunge Roberto Zoia, presidente Cncc –, che si inserisce perfettamente nell’approccio innovativo e volto alla ricerca di un’offerta personalizzata che sta caratterizzando sempre di più la proposta food nelle nostre strutture, grazie alla quale sia i tenant che i landlord stanno ottenendo ottimi risultati».

La presentazione dei primi risultati arriverà in autunno, in occasione del prossimo convegno di Aigrim. «Questo Osservatorio sulla ristorazione – conclude Zoia –, intende essere un vero e proprio strumento di lavoro a servizio degli operatori, da cui potranno attingere dati cruciali per conoscere le proprie performance e il proprio posizionamento competitivo. Si tratterrà, inoltre, di un’analisi interessante anche per tutto il comparto della ristorazione e per i brand già presenti o che intendono approcciarsi al mondo dei centri commerciali, in quanto potranno valutare, con dati presi sul campo, i vantaggi del format offerto da shopping center, factory outlet e parchi commerciali».