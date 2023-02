Ristorazione e hotel, vendite a 19 miliardi Bevande in forte crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2022 viene archiviato dal comparto dell’Ho.Re.Ca. con un aumento del fatturato all’ingrosso per le bevande del 17% rispetto al 2019. Una performance che evidenzia come lo scorso anno i consumi fuori casa in bar, ristoranti, pizzerie, pub, hotel, abbiano ripreso quota lasciandosi alle spalle il periodo nero dell’emergenza sanitaria.

«Le vendite del comparto Ho.Re.Ca. crescono fino a raggiungere tra food e bevande i 19 miliardi. In particolare, le bevande mettono a segno una crescita del 17% a valore - fanno sapere dal Centro Studi Italgrob su dati Iri -. A volumi la crescita per il beverage è stata dal 9% e l’inflazione ha contribuito per il 6,4%. C’è stato in più un ulteriore incremento di circa il 2% legato alla domanda che è arrivata dal mercato che ha visto un deciso spostamento verso bevande, come vino, bollicine, alcolici e superalcolici, con un maggiore valore unitario»

Loading...

Questi i numeri che oggi vengono presentati durante l’annuale congresso dell’Ho.Re.Ca. organizzato Federazione Italiana dei Distributori Horeca di Italgrob - Confindustria che si svolge a Rimini. Il settore conta 3.800 Pmi, molto spesso con una struttura familiare, con oltre 60mila addetti impegnati nella distribuzione di bevande e prodotti alimentari.

Per quanto riguarda l’anno in corso, dopo un 2022 record grazie ai grandi numeri mossi dal turismo interno e per effetto di una estate particolarmente calda, il sentiment degli operatori e degli addetti ai lavori presenti a Rimini è improntato a una certa cautela. C’è chi si attende un calo dei volumi mentre il valore delle vendite viene previsto con un aumento marginale per effetto dell’inflazione e degli aumenti dei listini delle materie prime. Con uno scenario di questo genere il 2023 dovrebbe terminare con un giro d’affari sostanzialmente allineato con quello del 2022. Per essere più precisi ci si attende una stabilizzazione verso il basso dei numeri di crescita del 2021 -0,8% - con un contributo inflattivo di circa 4,2% e una riduzione di volumi di poco più del 5% come effetto rimbalzo sul 2022.

«Il mercato Ho.Re.Ca. è il contesto in cui nascono le mode dei consumi, è il contesto in cui il rapporto umano ha grande valore, dove per il 92,9% degli italiani bere e mangiare fuoricasa è parte irrinunciabile del proprio stile di vita e contribuisce al proprio benessere psico-fisico - segnala Antonio Portaccio, presidente di Italgrob -. La sfida è fare diventare i distributori dei protagonisti e non delle comparse logistiche al servizio dell’ecosistema dei clienti».