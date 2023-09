Ristorazione in outoutsourcing, Fedegroup offre più di 200 posti di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono più di 200 i posti di lavoro che Fedegroup, società leader nei servizi di ristorazione in outsourcing per l’hotellerie, offre. L’azienda cerca chef, sous chef, capi partita, commis, restaurant manager, F&B manager, maître, chef de rang e camerieri di sala che verranno impiegati presso le strutture dei clienti. Circa 120 posizioni aperte per il Nord, 50 per il Centro, aree in cui Fedegroup concentra il suo business, e 40 per il Sud Italia, a supporto dell’espansione del Gruppo e delle nuove aperture in previsione nelle prossime settimane. Ai dipendenti viene offerta la possibilità di alloggiare all’interno delle strutture o in prossimità delle stesse, con staff house dedicate o ricoprendo i costi di alloggio per coloro che si spostano dalla propria residenza per ricoprire ruoli nei diversi ristoranti.

«Per noi è fondamentale cambiare la percezione dell’impiego nelle strutture della ristorazione e superare la dinamica dei contratti a chiamata e delle occupazioni occasionali e stagionali – spiega Nicola Pezone, direttore HR di Fedegroup –. Fedegroup, anche grazie all’Ho.Re.Camp, il suo progetto di formazione gratuita on the job, si sta sempre più posizionando come talent garden del segmento hospitality: le persone che entrano nel nostro team e nei nostri ristoranti si distinguono per passione e curiosità verso le dinamiche del settore, e sono accompagnate nella crescita con corsi di aggiornamento, formazione lifelong learning e possibilità di sperimentare tutte le diverse realtà gestite dalla nostra azienda. Questo ci rende unici sul mercato e permette di formare figure professionali complete a 360 gradi». Oltre alla classica ascesa verticale delle competenze la società prevede la mobilità trasversale acquisendo le capacità fondamentali per soddisfare il pubblico di un relais a 5 stelle, di un ristorante guidato da una stella Michelin, di un caffè storico e di un franchise, dentro e fuori l’hotel. «Tutto questo senza mai cambiare azienda. A conferma della bontà della nostra scelta c’è la continua richiesta da parte di società dello stesso mercato di personale formato con esperienza nelle nostre strutture» continua Pezone.

Loading...

Le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.fedegroup.it/it/lavora-con-noi.html Per candidarsi è sufficiente compilare il form dedicato o inviare una mail a selezione@fedegroup.it