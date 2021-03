Ristori: 9,5 miliardi a fondo perduto ma solo per gennaio e febbraio

L’aumento del contagio e delle restrizioni

Ma c’è di più. La pandemia e le misure restrittive che l’accompagnano non hanno lasciato il Paese il 28 febbraio. E anzi i numeri di questi giorni, e le regioni che come Campania e Lombardia tornano a colorarsi di rosso o di «arancione rafforzato», indicano il rischio concreto che le prossime settimane siano ancora più difficili di quelle appena lasciate alle spalle. Presto quindi ci sarebbe da affrontare l’esigenza di nuovi aiuti, dai costi multimiliardari. Che potrebbero imporre un nuovo scostamento. Secondo più di una fonte interpellata dal Sole 24 Ore la questione sarebbe stata affrontata martedì in un vertice a Palazzo Chigi fra il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco. Mancano ovviamente al momento conferme ufficiali: ma il tema è destinato a incrociare il nuovo programma di finanza pubblica che il governo sta iniziando a costruire in vista del Def da presentare entro il 10 aprile.

Anche perché i 32 miliardi di deficit approvati a gennaio sono destinati a esaurirsi in fretta per coprire le tante emergenze del decreto, che destina circa 6 miliardi al lavoro, 2 agli enti territoriali (1,25 miliardi agli enti locali e 600 milioni alle Regioni autonome), 2,1 miliardi all’acquisto dei vaccini e dedica altre risorse a reddito di cittadinanza, congedi parentali e così via. Senza dimenticare che in lista ci sono i 6,7 miliardi per coprire la parte di Transizione 4.0 uscita dal Recovery: che al momento, però, non compare nelle bozze del provvedimento.

Ecco un riepilogo delle misure.

AIUTI - Ristori per 9,5 miliardi a gennaio-febbraio

Contributi a fondo perduto

Arrivano i contributi a fondo perduto da mille a 150mila euro per tutte le attività andate in rosso causa del Covid. L’ammontare è calcolato in base alla differenza tra il fatturato di gennaio e febbraio 2021 con quello di gennaio e febbraio 2019. Il costo dell'operazione per il sostegno all'economia, secondo quanto emerge dalle relazioni della bozza del dl, sarà di quasi 9,5 miliardi dei 32 miliardi previsti dallo scostamento di bilancio.

ADEMPIMENTI - Stop ai pagamenti di cartelle e atti fiscali

Sospensione fino al 30 aprile

Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle fiscali e gli avvisi esecutivi sono sospese fino al 30 aprile. Dal 1° marzo riparte però la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. I pagamenti “congelati” andranno saldati in un’unica soluzione entro il sessantesimo giorno dalla fine della sospensione.

La bozza del decreto legge Sostegni prevede che, sempre fino al 30 aprile,vengono sospesi i pignoramenti di stipendi e pensioni.