Ristori Covid, gli aiuti comunali alle imprese non vengono tassati Qualsiasi importo (locale o nazionale) ricevuto a titolo di indennizzo per le chiusure emergenziali non concorre a formare reddito imponibile di Gabriele Ferlito

Il quesito. Ho avuto dal mio Comune, a titolo di ristoro per le chiusure disposte dal Dpcm 24 ottobre 2020, un sostegno economico a fondo perduto una tantum, assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4 per cento. Questo contributo concorre alla formazione del reddito d’impresa?

M.C. – Milano

La risposta. La risposta è negativa: l’importo non concorrerà alla formazione del reddito. Ciò è stabilito dall’articolo 10–bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori), introdotto dalla legge di conversione 176/2020.

In particolare, questa norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi (rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, Dpr 917/1986).

La norma è chiara nel detassare qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale purché l’erogazione sia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid–19 e gli aiuti siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Deve quindi trattarsi di nuovi contributi o indennità, introdotti successivamente al 31 gennaio 2020.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 8 marzo.