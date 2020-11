Ristori uno, Ristori due e Manovra: la «matrioska» dei provvedimenti anti crisi Gli indennizzi previsti dal Ristori bis si sviluppano sulla base di un meccanismo delineato dal Ristori uno. Che a sua volta fa riferimento agli aiuti introdotti dal decreto Rilancio di Andrea Carli

Gli indennizzi previsti dal Ristori bis si sviluppano sulla base di un meccanismo delineato dal Ristori uno. Che a sua volta fa riferimento agli aiuti introdotti dal decreto Rilancio

Un’immagine che rende l’idea dei provvedimenti di natura economica messi in campo dall’esecutivo negli ultimi giorni per sostenere le attività travolte dalle misure restrittive adottate allo scopo di contenere i contagi Coronavirus è quella di una matrioska russa. Gli indennizzi previsti dal Ristori bis, il decreto legge da 2,8 miliardi in termini di saldo netto approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, si sviluppano sulla base di un meccanismo delineato dal Ristori uno, il provvedimento che lo ha preceduto e che allo stato attuale è all’esame del Senato. Un decreto legge che a sua volta fa riferimento agli aiuti introdotti dal decreto Rilancio (Dl 34 del 2020, convertito con modifiche dalla legge 77 del 17 luglio).

La matrioska esterna, il provvedimento che per ultimo ha ottenuto il via libera dell’esecutivo, ha al suo interno il Ristori prima versione, il quale contiene dentro di sè il decreto Rilancio (che è a sua volta anche all’interno del Ristori bis).

Verso l’ultima scatola: la manovra

Insomma, una scatola nella scatola, proprio come una di quelle bambole tipiche della tradizione russa. Considerato poi che la manovra da 40 miliardi (24,7 in deficit) è in forte ritardo sulla tradizionale tabella di marcia anche perché occorre garantire un raccordo con e disposizioni contenute nei due decreti Ristori, non è escluso un ulteriore contenitore. I ristori decisi dal governo nei due decreti, ha intanto chiarito la vice ministro dell'economia Laura Castelli parlando a Radio24, non «toccano la manovra, abbiamo un fondo di 4 miliardi per il Covid» già deciso. Il disegno di legge di Bilancio dovrebbe approdare la settimana prossima alla Camera.

Ristori tramite accredito su c/c da parte dell’agenzia delle Entrate

Il Ristori bis amplia la platea delle attività che con il primo decreto Ristori (Dl 137/2020) si erano viste riconoscere i contributi a fondo perduto, e lo fa a seguito dell’ulteriore stretta imposta dal Dpcm del 3 novembre, che ha suddiviso il territorio in tre fasce di rischio (gialla, arancione e rossa). Il contributo a fondo perduto sarà erogato seguendo la stessa procedura “automatica” già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori (accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario).

57 nuove categorie accedono ai contributi a fondo perduto

Contributo raddoppiato rispetto al provvedimento di luglio (decreto Rilancio) per 57 nuove categorie di attività che dovranno chiudere perché operano nelle “zone rosse”. Chi non è entrato nel decreto Rilancio, in quanto con un volume d’affari sopra i 5 milioni annui, deve invece presentare domanda attraverso il modello che sarà reso disponibile dall’agenzia delle Entrate (si veda anche Il Sole 24 Ore del 7 novembre). Il ristoro passa dal 150% al 200% di quanto previsto dal decreto Rilancio per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovino in zone rosse o arancioni. La nuova lista di codici Ateco allegata al provvedimento include i negozi (dall'abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti (visto che anche i mercati sono chiusi), gli estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali (canili, dogsitter, toelettatura) e le agenzie matrimoniali.