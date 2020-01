Ristoro Mucciante - Campo Imperatore / Il regno degli arrosticini d’Abruzzo

Benvenuti nella casa degli arrosticini. Siamo nella Piana di Campo Imperatore, in Abruzzo. Qui il ristoro Mucciante è meta degli appassionati di grigliate (anche costolette d’agnello e braciole di maiale). Questo tempio della carne, al momento sommerso dalla neve, è stato un set cinematografico, anzi addirittura al cinema deve la sua nascita. Fu infatti costruito per ospitare il “Way Station Cafè”, il grill della stazione di servizio che compare in un thriller ambientato in California. Terminate le riprese del film la stazione di servizio è stata rilevata dalla famiglia Mucciante, proprietaria di un punto vendita di carni ovine della piana. Ottimi anche salumi e formaggi.