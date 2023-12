Ristrutturazioni e mobilità verde: l’efficienza energetica vale 3 miliardi di risparmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Valgono 3 miliardi di euro i risparmi raggiunti nella fattura energetica nazionale del 2022, ottenuti grazie alle misure di efficientamento energetico. Si tratta di strumenti come le detrazione fiscali per le ristrutturazioni (il superbonus in testa, ma anche l’ecobonus e il bonus casa ordinario), gli incentivi per la mobilità sostenibile e i certificati bianchi.

Sono stime dell’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, appena presentate e contenute nel 12° Rapporto annuale sull’efficienza energetica e nel 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti.

Meno importazioni

Enea nei due rapporti fa il bilancio delle minori importazioni di petrolio e gas, che equivalgono a una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 6,5 milioni di tonnellate e a un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep).

A questi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali (ecobonus, bonus casa ordinario e superbonus) con un risparmio di 1,363 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, il 54,3% rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1% del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) per il 2023. A seguire ci sono gli incentivi per la mobilità sostenibile con 0,423 Mtep (16,8%) e i Certificati Bianchi che hanno coperto il 12,6% del risparmio totale annuo.

Leggero calo per l’ecobonus

Parlando di detrazioni, l’ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica introdotto nel 2007, ha subito nel 2022 una riduzione degli interventi a poco meno di 940.700 contro gli 1,04 milioni del 2021, un valore comunque doppio rispetto a quello medio del periodo 2017-2019.