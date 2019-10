Risultati migliori con leadership condivisa

Vediamo la leadership condivisa meno come una struttura organizzativa e più come una mentalità e un approccio alla gestione; molti leader d’industria stanno evolvendo i loro stili per abbattere i muri che tradizionalmente li separavano dagli altri dipendenti dell’azienda. Questi nuovi ceo non temono di non conoscere tutte le risposte, di porre domande e di ottenere input dalla squadra per ottenere una risposta ancora migliore. Per queste ragioni molti amministratori delegati stanno adottando uno stile di lavoro più collaborativo e di condivisione. Un approccio di leadership che conferisce al team di gestione un’ampia responsabilità per la direzione dell’azienda attrae talenti e fidelizza le risorse. Le aziende che adottano modelli di leadership condivisa dovranno assicurarsi di disporre di dirigenti con le competenze adeguate, il che richiede un’attenta riflessione sui profili della squadra dirigenziale e sui modi in cui l’azienda recluta e sviluppa le persone per ruoli decisivi.

Anche quando il processo decisionale e la responsabilità sono distribuiti, il ceo mantiene un ruolo unico nell’organizzazione e responsabilità che non possono essere delegate. Gli amministratori delegati devono avere una visione e un business acumen eccezionali per aiutare i loro team a inquadrare i problemi in modo accurato, vederli dalla giusta prospettiva e alla fine decidere una linea di azione.

In un ambiente aziendale in costante evoluzione, i leader dovranno abituarsi a un modo più agile di gestire le proprie aziende, basandosi su ciò che loro e il loro team sono in grado di apprendere da un giorno all’altro. Dovranno rafforzare l’imperativo dell’apprendimento e fornire riconoscimento a coloro che si adattano a uno stile di lavoro più collaborativo e orientato all’apprendimento.

Ci vuole coraggio e visione per guidare la transizione da una cultura gerarchica costruita su autorità, ordine e sicurezza a una che privilegia l’apprendimento e la condivisione. Questo cambiamento fa parte della tendenza globale di allontanarsi da strutture formalizzate per spostarsi verso reti più informali, in cui i team sono incoraggiati a elaborare idee e soluzioni e condividere ciò che apprendono nell’intera organizzazione. Queste sono organizzazioni dove il feedback è uno strumento di continuo miglioramento, fornito a 360 gradi dai colleghi con cui si collabora piuttosto che dal solo responsabile diretto.

Il risultato di questo nuovo modello di leadership è un’organizzazione dinamica che motiva il team a raggiungere obiettivi chiari e condivisi e premia i top performer per l’eredità che lasciano agli altri e rende allo stesso tempo l’organizzazione attraente per i talenti più ricercati.