Risveglio di Iveco sul Ftse Mib, ma dalla quotazione è -45%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Risveglio in Borsa per Iveco Group che è tra i migliori di giornata, che è stato fermato anche in asta di volatilità quando saliva di circa cinque punti, anche se le quotazioni dal primo giorno di quotazione, dopo lo scorporo da Cnh Industrial avvenuto a inizio 2022, restano in flessione del 45%. Secondo gli operatori il recupero del titolo è dovuto a un rimbalzo dopo che la scorsa settimana le quotazioni avevano raggiunto il minimo a 5,35 euro. Secondo gli analisti di Equita Sim è il contesto geopolitico che sta penalizzando le quotazioni (dall'inizio dell'attacco russo in Ucraina -29% a fronte del -23% di un concorrente come Traton) e sta oscurando anche i fondamentali del gruppo tant'è che le attività industriali di Iveco (quindi escludendo le partecipazioni) valgono appena 0,4 miliardi in Borsa sugli 1,5 miliardi dell'intera capitalizzazione.

Questa valutazione corrisponde a un multiplo di neppure tre volte il risultato operativo stimato per il 2023 ed è pari a uno sconto molto rilevante (40-60%) rispetto ai gruppi concorrenti. Per gli stessi analisti se i problemi alle catene di fornitura del settore automotive e la prospettiva di una frenata del Pil europeo a causa della guerra in Russia restano fattori di debolezza per Iveco, tuttavia esistono elementi che potrebbero sostenere il titolo: il recente accordo con Hyundai su acquisti, forniture reciproche e tecnologie e l'appeal speculativo per possibili aggregazioni di cui si era parlato nella seconda parte del 2021.