Ritardi Cig Covid, nuova piattaforma semplificata Inps: ecco come funzionerà

Una nuova piattaforma per gestire la richiesta di ammortizzatori sociali, che l’Inps mette in campo dopo le difficoltà riscontrate nelle fase più complesse della pandemia Covid, quando non sono mancati ritardi nel pagamento della cassa integrazione. L’ente di previdenza ha annunciato il rilascio della nuova domanda unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG. La piattaforma dovrebbe essere operativa già dalla prossima settimana. «È solo l’inizio», ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenuto alla presentazione a Roma, a Palazzo Wedekind: si parte con la sola Cassa Covid e si arriverà alla «gestione di ammortizzatori integrati unici. Quando sarà a regime la riforma degli ammortizzatori», oggi in cantiere, «troverà l’Inps pronta», ha assicurato.

Il punto di partenza per il nuovo assetto: i ritardi nell’erogazione delle prestazioni

Si sono infatti evidenziati nelle fasi di maggior accesso agli ammortizzatori una serie di ritardi legati a errori di compilazione e di gestione delle domande che hanno di fatto ritardato l'erogazione delle prestazioni.

Nel 2020, l’anno in cui la pandemia Covid ha fatto sì che si adottassero misure restrittive e lockdown, i beneficiari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, Cigs, Fondi di solidarietà e cassa in deroga) sono stati oltre sei milioni e 718mila: l’anno prima erano 620.341. I beneficiari di Bonus indennità Covid-19 lo scorso anno sono stati quasi cinque milioni e 264mila.

Di qui la scelta dell’ente di previdenza di individuare i colli di bottiglia del sistema e ripensare il processo di lavorazione della cassa, ridisegnare il sistema in modo da ridurre al minimo la possibilità che l'utente esterno commetta un errore in fase di presentazione della domanda, guidandolo nella compilazione.

Restyling a tappe

Si delinea un percorso a tappe: prima verrà rilasciata la prima versione di Domanda Unica (UNI-CIG) per la sola Deroga e per l'Assegno ordinario con causale emergenziale (ASO-covid-19). Dopodiché a queste funzioni si aggiungeranno, solo dopo una fase di sperimentazione e un'adeguata attività di ascolto delle esigenze dell'utenza - spiegano dall’istituto - le causali ordinarie e della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).