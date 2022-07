Ritardi e cancellazioni: lascia il numero due di EasyJet

Voli Sas a terra per uno sciopero

Altre compagnie europee vivono giornate difficile. è il caso di Scandinavia Arlines (Sas), alle prese con uno sciopero del personale dopo il fallimento delle trattative con i piloti.

Uno sciopero potrebbe costare a SAS circa 80-90 milioni di corone danesi (11-12 milioni di euro) al giorno, ha calcolato Jacob Pedersen, analista di Sydbank, e le vendite di biglietti per i voli futuri della compagnia ne risentiranno.

«Uno sciopero adesso è devastante per SAS e mette a rischio il futuro dell’azienda e i posti di lavoro di migliaia di colleghi», ha dichiarato l’amministratore delegato di SAS Anko van der Werff in un comunicato.

Lo sciopero comporterà la cancellazione del 50% dei voli, con un impatto su 30.000 passeggeri al giorno, ha dichiarato Sas in un comunicato. «I piloti hanno deciso di scioperare», ha aggiunto Anko van der Werff, denunciando una «cultura dello sciopero» in un momento in cui la compagnia è «alla ricerca di investitori» a fronte delle sue difficoltà finanziarie. «Come può uno sciopero durante la settimana più intensa degli ultimi due anni e mezzo aiutarci a trovare e attrarre investitori?».