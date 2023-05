Ritardi fino a 6 ore, ferrovie nel caos per un guasto

Sui treni e in alcuni snodi, gli addetti hanno distribuito generi di primo conforto e sono stati tanti i bivacchi di viaggiatori che si sono formati nel corso delle ore nelle stazioni, come a Firenze Santa Maria Novella, dove i ritardi hanno superato le sei ore: “L’Italia ormai è divisa a metà, non se ne accorgono?”, ha commentato un uomo da ore in attesa assieme alla moglie.

“Il nostro treno per Milano delle 18.20 è cancellato e lo abbiamo scoperto arrivando alla stazione - dicono in fila alla biglietteria due ragazze - o ci trovano una soluzione o ci pagano un albergo perché non sappiamo dove andare, è una vergogna”.

Le compagnie hanno garantito il rimborso del biglietto in diversi casi, ma questo non è bastato a contenere l’esasperazione, filtrata anche attraverso i commenti di alcuni parlamentari. Alcuni hanno inoltre ricordato quanto accaduto soltanto lo scorso 20 aprile, quando il carro di un convoglio, uscito dai binari, aveva abbattuto un traliccio provocando anche in quel caso gravi disagi.

“Ormai in nel nostro Paese i ritardi e i guasti dei treni hanno frequenza inaccettabile, non è certo un caso che il trasporto ferroviario italiano sia nella classifica delle dieci linee peggiori d’Europa”, ha attaccato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, postando il tabellone dei ritardi a Termini e annunciando un’interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini “per sapere cosa stia accadendo alle linee ferroviarie italiane e sul perché dell’assenza di manutenzione”.

Anche la senatrice Silvia Fregolent, di Italia Viva, ha puntato il dito contro “lo stato di salute dell’Alta velocità, a cui mancano manutenzione e opere di modernizzazione. Se il ministro Salvini non sa come spendere i soldi del Pnrr li investa su questo”, dice.