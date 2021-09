Ritardi, hacker, Regioni diverse: ecco chi non riesce ad avere il green pass

L’attacco alla Regione Lazio

Poi ci si può mettere anche un attacco informatico, a ritardare il sistema. È accaduto alla Regione Lazio, con il risultato che l'erogazione del green pass (come molti altri servizi) è in ritardo, come ci confermano fonti del ministero.

Così si lamenta Andrea di Tillo (candidato a Roma nella lista Calenda), su Facebook: «Sono vaccinato ma privo di pass per la seconda dose; dopo attacco hacker molti si trovano nella mia situazione. Penso a un giovane vaccinato che non può tornare a studiare lavorare a Parigi o Londra. Un disastro assurdo targato Regione Lazio».

In questo caso, dato che la competenza è solo regionale, anche se il green pass ha valenza nazionale un attacco informatico contro una singola Regione ha conseguenze senza soluzioni per i suoi cittadini. “Dei vaccinati stranieri in Italia avete scritto, ora scrivete anche dei vaccinati italiani all'estero privi di pass», scrive invece Gian Luca F. «Molti italiani, lavoratori all’estero, sono discriminati dal green pass per aver fatto qualche vaccino politicamente ed economicamente scorretto (vedi Sinovac, Sinopharm, Sputnik). In questo momento io, italiano e residente in Italia, ma all’estero (Algeria) per lavoro e vaccinato, quando torno a casa non posso uscire liberamente con la mia famiglia», aggiunge.

Problemi tra regioni

Qui l'intoppo è di alto livello, normativo. In teoria il lettore potrebbe farsi un vaccino in Italia – dato che per il nostro sistema sanitario non si è vaccinato -, ma è meglio consultarsi con il proprio medico. Al minimo, è consigliabile un certo distanziamento temporale tra le dosi.

«Potrebbe fare un test per il dosaggio anticorpale; se non ci sono anticorpi o quasi significa che non è protetto e può andarsi a vaccinare in Italia», consiglia Sergio Pillon, medico esperto di green pass.