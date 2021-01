Coronavirus, vaccino Pfizer: dalla Lombardia al Lazio ecco l’impatto dei ritardi regione per regione

Somministrato 79% delle dosi disponibili

Ma a che punto la somministrazione delle prime consegne? Alle 11:04 del 20 gennaio sono 1.226.321 le dosi di vaccino somministrate in Italia, pari al 79,1% delle dosi totali disponibili (1.548.885). Lo si è appreso dal nuovo report del governo secondo il quale, inoltre, le persone che hanno ricevuto anche il richiamo sono in totale 5.864. La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta dove è stato somministrato il 93,1% delle dosi disponibili (3.835 su 4.120) seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (92,7% - 21.466 su 23.155) e dalle Marche (90,3% - 26.194 su 29.000). Fanalino di coda la Calabria con il 52,3% delle dosi somministrate (20.553 su 39.280). La Lombardia, invece, ha superato le 200 mila persone vaccinate con una percentuale di dosi somministrate pari al 78,7%.

Lombardia, seconda fase a marzo per ritardo Pfizer

Ma la frenata di Pfizer nella distribuzione delle fiale si fa sentire. «Sappiamo che dobbiamo modificare la programmazione rallentando le prime dosi per garantire a tutti il richiamo. I ritardi nelle consegne di Pfizer sposteranno la fine della prima fase dal 28 febbraio all'11 marzo». È quanto ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Giacomo Lucchini, precisando quindi che slitterà l'inizio della campagna per le vaccinazione anti Covid agli ottantenni e ai cronici. In una nota della Regione si sottolinea che «a causa dei ritardi di Pfizer nelle consegne, questa settimana la Lombardia avrà 20.000 dosi in meno che diventeranno 25.000 la prossima e nessuna certezza su cosa succederà nelle prossime». In alcuni ospedali lombardi, in particolare quelli che aspettavano ieri una consegna da parte di Pfizer, hanno esaurito le scorte. «In un'ottica di sistema - ha precisato Lucchini - abbiamo già riallocato le dosi nelle strutture che ne erano sprovviste in modo tale che tutta la pianificazione dei richiami possa essere rispettata. È evidente che questo andamento discontinuo delle consegne stia creando delle difficoltà. In un piano, dunque, che ha poche certezze bisogna rispettare bene la pianificazione ed avere delle cautele».



A Pavia niente dosi, bloccate le somministrazioni

Un caso emblematico è quello di Pavia. La somministrazione delle dosi è qui bloccata perché mancano le fiale. Martedì 19 gennaio sarebbero dovuti arrivare 1.170 vaccini per il secondo richiamo, e 3.510 per le prime inoculazioni ma non è arrivato nulla. Di conseguenza, secondo quanto riportato dalla Provincia pavese, al Policlinico San Matteo non sono garantiti i richiami del 25 gennaio e nemmeno le consegne dei vaccini alle cliniche Maugeri, Mondino, Città di Pavia e alle 13 rsa che dipendono dal Policlinico. La speranza è che nelle prossime ore arrivi una fornitura e che comunque «per martedì la Regione possa avviare un discorso di redistribuzione chiedendo al altri che hanno scorte di vaccino di cedercele - ha spiegato il direttore generale del San Matteo Carlo Nicora - Noi le restituiremmo nella prima settimana di febbraio. Di certo però nella distribuzione iniziale delle dosi il San Matteo è stato penalizzato».

Puglia,calo contagi ma timore vaccini

La Regione Puglia sta programmando la “fase 2” della campagna vaccinale anti Covid, individuando anche centri commerciali e grandi aree pubbliche da utilizzare per le somministrazioni, ma a preoccupare è l'ulteriore taglio alle dosi Pfizer comunicato dal commissario Arcuri. La regione, lunedì scorso, ha già ricevuto il 38% in meno dei flaconi attesi, il 25 gennaio ne dovrebbero essere consegnate oltre 30mila ma ci sarà un'altra riduzione. «Purtroppo non abbiamo buone notizie - ha ammesso l'assessore alla Sanità della regione Puglia Pierluigi Lopalco - come sapete la Pfizer, che è l'unica in questo momento produttrice e distributrice di un vaccino anti Covid aveva già annunciato per questa settimana un taglio che, se fosse rimasto tale, sarebbe stato diciamo poco preoccupante. Noi avevamo comunque il piano di contingenza per garantire le seconde dosi, per continuare le prime dosi nelle Rsa, quando proprio ieri sera è arrivata la cattiva notizia che questo taglio nelle dosi continuerà probabilmente anche nelle prossime settimane». Di conseguenza ci dovrà essere un ulteriore rallentamento delle somministrazioni per garantire almeno i richiami. La settimana prossima arriveranno anche 4mila dosi del vaccino Moderna, una consegna esigua che non cambia di molto la situazione.

Assessore Toscana: -36% dall’azienda farmaceutica ma ok seconda dose

La fornitura dei vaccini contro il Covid della Pfizer alla Toscana ha subìto, questa settimana, un taglio del 36%, ciò nonostante non ci saranno problemi per l'effettuazione della seconda somministrazione nei tempi previsti. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, intervenendo durante la seduta della commissione sanità del Consiglio regionale per fare il punto sulla situazione delle vaccinazioni. Bezzini, riporta una nota, ha detto che «in via precauzionale avevamo proceduto all'accantonamento di un terzo delle dosi, per utilizzarle per la seconda somministrazione». Inoltre, quando la settimana scorsa si è venuti a conoscenza della decisione di Pfizer di ridurre l'invio delle dosi, «si è deciso di sospendere la somministrazione della prima dose da lunedì fino a domani, giovedì. Questo è stato possibile senza particolari disagi - ha aggiunto - grazie al portale di prenotazione che permette di avvertire tutti con un semplice sms». In questo modo la somministrazione del richiamo è garantita in maniera regolare fino al 29 gennaio. «Siamo poi in attesa - ha precisato - di una nuova fornitura la prossima settimana che, seppure decurtata, ci consentirà di arrivare a fine febbraio». Concludendo l'assessore ha comunque affermato di essere preoccupato per «la scelta di Pfizer e con le altre Regioni e con il governo nazionale stiamo prendendo un'iniziativa legale nei confronti dell'industria farmaceutica».