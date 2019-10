Ritocchi quota 100, stretta su evasori e superticket: gli ultimi nodi della manovra L’arrivo in Consiglio dei ministri è previsto per la serata di lunedì 14 ottobre o la mattina del 15. Entro la mezzanotte di martedì l’esecutivo dovrà far pervenire il Documento programmatico di bilancio aalla Commissione Ue di An.C.

Sanità, cambia il ticket: si paga in base al reddito

Il conto alla rovescia per conoscere le misure che il governo inserirà nella manovra 2020 è iniziato ma ci sono ancora alcuni, sostanziali nodi da sciogliere. Il principale è costituito dai ritocchi a quota 100: è lite all’interno della maggioranza. Con Italia Viva e renziani che premono per recuperare risorse tagliando i fondi per i pensionamenti anticipati; Movimento Cinque stelle e Leu puntano i piedi e sottolineano che il maccanismo introdotto dall’esecutivo giallo verde non si tocca. L’arrivo in Consiglio dei ministri della manovra è previsto per la serata di oggi, lunedì 14 ottobre, ma potrebbe anche slittare a domani mattina.

Le possibili modifiche a quota 100, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Avellino, sono «una delle misure su cui stiamo lavorando. Se riusciremo, come confido, a risolvere qualche piccolo dettaglio potremo andare stasera in Consiglio dei ministri, altrimenti, come sapete, il termine è domani».

L’intesa sui 3 miliardi per il cuneo

Entro la mezzanotte di domani, 15 ottobre, infatti, il Conte due dovrà inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, ovvero l’ossatura della manovra: su quel documento la Commissione Ue esprimerà a fine novembre il parere finale. Sono ore queste di trattative concitate all’interno della compagine governativa: il vertice notturno a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio e i capi delegazione della maggioranza ha dato il via libera all’aumento della dote 2020 per coprire la riduzione del cuneo fiscale: saranno 3 miliardi. Sì anche all’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apra la strada poi all’assegno unico per i figli.

La stretta sugli evasori e la compensazione dei crediti Inps e Inail

Fin qui i punti su cui la maggioranza ha raggiunto l’intesa. Tra gli altri nodi che invece andranno sciolti nelle prossime ore - oltre a quello dei possibili ritocchi a quota 100 - due interventi che i Cinque Stelle vorrebbero nel decreto fiscale: l’innalzamento delle soglie minime per il carcere agli evasori (il Pd vorrebbe parlarne in una legge collegata alla manovra, lasciando nel decreto fiscale solo la confisca dei beni degli evasori) e le compensazioni dei crediti Inps e Inail. È invece accantonata l’idea di abbassare la soglia per il contante, da 3000 a 1000 euro.