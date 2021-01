Ritocchini senza bisturi con la cosmeceutica

«Prima e dopo un trattamento estetico è importante utilizzare cosmeceutici che lavorino in sinergia con il trattamento eseguito - continua il dottor Amato -. Prima di un laser ablativo è meglio evitare esfolianti aggressivi e l'esposizione solare, dopo il trattamento occorre applicare dei decongestionanti, creme molto idratanti e assolutamente la protezione solare. In caso di peeling, invece, la pelle subisce come delle abrasioni, quella che si esfolia lascia il posto alla nuova struttura che è molto fragile. È necessario applicare un prodotto con base lenitiva, privo di alcool e profumi, che abbia una funzione calmante e lenitiva».

E aggiunge: «Per quanto riguarda i filler e botox è sconsigliato applicare esfolianti 4-5 giorni prima del trattamento per non irritare la pelle. Immediatamente dopo il trattamento è meglio non toccare la zona trattata con le mani e nemmeno massaggiarla. Il prodotto va lasciato interagire per almeno mezz'ora. In caso di filler alla bocca è meglio non applicare il rossetto per qualche giorno ed è consigliato un make up sterile, come un correttore colorato. Dopo un rinofiller, procedura che corregge piccoli inestetismi nasali, per limitare gli eventuali ematomi e gonfiori si possono applicare prodotti con derivati di vitamina K, bioflavonoidi e polifenoli che leniscono eventuali rossi ed ecchimosi».

I cosmeceutici più adatti

La ricerca per i cosmeceutici è sempre in continua evoluzione e con ritmo regolare vengono presentati sul mercato dei prodotti con proprietà performanti. È il caso di Neauvia, fondata nel 2012 da un team di produttori italiani. I prodotti utilizzano alte concentrazioni di vitamina C, retinolo, glutatione, acido ialuronico e ceramidi, che mantengono le loro proprietà grazie a un processo di stabilizzazione. La nuova linea Advanced Care System, composta da 11 prodotti, è stata sviluppata per l'uso domiciliare.

L'azienda francese Alta Care, invece, propone la linea Dermastir Skincare, il marchio di lusso per la pelle, cosmeceutici perfetti anche per il pre-post trattamenti estetici. Prodotto di punta il Post filler Vitamina C con il 25% di vitamina C in forma solida, una delle più alte concentrazioni presenti sul mercato.

Un ringiovanimento cutaneo a 360 gradi è la promessa di Skin Perfusion di Fillmed, un'innovativa gamma di cosmeceutica, formulata con attivi pregiati che si possono mischiare tra loro per ottenere risultati migliori. Fedele alla missione di rallentare l'aging cutaneo è la nuova linea Coral-Line by Avenir messa a punto da Irene Di Gregorio, che raccoglie tutti i benefici di una preziosa alga corallina per sieri, creme e scrub. Una linea naturale ed ecosostenibile dal pack alla formula, ricca di attivi e antiossidanti, oligoelementi, acido ialuronico e vitamine.