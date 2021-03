Ritorna la 911 Gt3: è la Porsche da pista

Il noto sei cilindri boxer 4.0 litri aspirato arriva a erogare fino a 510 cv con una coppia massima di 470 Nm ed è limitato a 9.000 giri. Lo spunto 0-100 km/h viene coperto in soli 3,4 secondi (solo 2 decimi di secondo in più rispetto alla sorella elettrica Taycan Turbo) ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 320 km/h (318 km/h con il Pdk).

Anche se un'auto del genere è più votata alla sportività che ai dettagli degli interni, i tecnici Porsche non hanno sottovalutato questo aspetto creando delle personalizzazioni ad hoc per il modello. Ne è un esempio lo schermo da pista che permette di visualizzare in modo chiaro e immediato le informazioni più importanti durante le fasi di guida sportiva. Un tocco racing è dato dall'assistente visivo al cambio marcia con barre colorate, a sinistra e a destra del contagiri, e una spia di cambio marcia. Ulteriore personalizzazione è data del programma Porsche Exclusive Manufaktur che permette di arricchire l'auto con ulteriori dettagli. La Gt3 ha un prezzo di listino che parte da circa 173mila euro e le prime consegne sono previste per il mese di maggio.