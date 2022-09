Ritorna l’icona Ford Mustang

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A quasi sessant’anni dal debutto della prima Mustang alla Ford rilanciano la loro muscle car per eccellenza che è stata giù scelta da oltre 10 milioni di automobilisti e che dal 2014 è risultata ogni anno la macchina sportiva più venduta al mondo. La nuova che utilizza una piattaforma evoluta ripropone sia pure modernizzati i punti di forza dello stile che da sempre ha contraddistinto la vettura: il cofano lungo, la linea del tetto sfuggente, la coda corta e i fianchi posteriori allargati. Dove, invece, la musica è cambiata e di parecchio è all’interno con un elevato tasso di digitalizzazione derivato dalla Mustang Mach-E la versione elettrica. Il quadro strumenti digitale da 12,4 pollici si raccorda al display centrale da 13,3 pollici per i servizi di bordo, gestiti dal sistema Sync 4, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sotto al cofano pronti a scalpitare ci sono il nuovo 4 cilindri turbo di 2.300 cc EcoBoost e un 5.000 V8 aspirato da 480 cv. Al lancio previsto nel 2023 la nuova Mustang sarà proposta in versione coupè e cabriolet oltre che in 12 colori. A cui si aggiunge una variante più hot rispetto alla GT, la Black Horse che alza l’asticella delle prestazioni e del divertimento alla guida. (C.Ca.)