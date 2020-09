Ritorna Mercedes Classe S, l’ammiraglia diventa hi-tech Guida automatizzata, strumentazione in 3D e realtà aumentata di Simonluca Pini

(Daimler AG)

La regina delle ammiraglie è tornata e lo fa con un elenco di novità tecnologiche sviluppate per riaccendere la sfida con le rivali Bmw Serie 7 e Audi A8. La nuova Mercedes Classe S porta al debutto innovazioni come la seconda generazione del sistema di infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience), l’asse posteriore sterzante in grado di ridurre il diametro di volta fino a due metri. airbag posteriori e un pacchetto di sistemi di sicurezza e ausili alla guida pensato per il livello 3 della guida autonoma.

Se il design esterno della nuova Mercedes Classe S è stato realizzato seguendo il nuovo corso stilistico del marchio, introducendo novità come le maniglie a scomparsa, la vera rivoluzione arriva a bordo con una dotazione che può contare fino a cinque schermi, alcuni con tecnologia Oled. Con la semplice pressione di un tasto, il nuovo display 3D per il conducente permette per la prima volta di cogliere l’ambiente in modo tridimensionale, ottenendo un autentico effetto di profondità mediante tracciamento dei movimenti oculari. Anche il display head-up di generose dimensioni, con contenuti a Realtà Aumentata, equivale ad uno schermo da 77 pollici.

Passando alla dinamica di marcia, nonostante una lunghezza di 5.18 metri nella versione a passo corto (5.29 in quella a passo lungo), grazie all’asse posteriore sterzante fino a 10 gradi mostra un’agilità impensabile per un’ammiraglia. Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida si arriva al livello 3 (a partire dalla seconda metà del 2021) a condizione di un cambio delle regole del codice della strada. Il livello sale addirittura al 4 sul fronte del parcheggio autonomo, con la vettura capace di entrare e uscire da un parcheggio multipiano senza conducente a bordo.

Novità assoluta anche sul fronte dell’illuminazione, con il sistema Digital Light in grado di proiettare segnali sull’asfalto in caso di pericolo. Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento del lancio, saranno disponibili unicamente motori benzina e diesel sei cilindri in linea con potenze da 286 a 457 cv. Successivamente debutterà il 4.0 V8 biturbo mild hybrid da 511 cv e nel 2011 arriverà l’ibrido plug-in con 100 km di autonomia in elettrico.