Ritorna la pecora Shaun e il divertimento è assicurato

Ad Astra - Il trailer

L'attore americano interpreta un astronauta che partirà per un lungo viaggio per ritrovare il padre che credeva morto da diverso tempo.

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2019, «Ad Astra» è un film di grandissima ambizione, che conferma l'impressionante talento registico di Gray, già autore di opere rilevanti come «I padroni della notte» e «Two Lovers».

L'apparato formale è splendido, mentre qualcosa scricchiola sul versante narrativo, a tratti scontato e penalizzato da alcuni passaggi poco riusciti.

Nonostante qualche limite, però, è un'esperienza visiva da non perdere, capace di proporre stimoli importanti e di appagare gli appetiti degli appassionati del cinema di fantascienza d'altri tempi.

Altalenante prova di Brad Pitt, che figura anche tra i produttori.