Ritorna Renault 4 e arriva la Jeep elettrica ma al salone di Parigi la scena è dei cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Parigi 2022, un salone atipico ma che passerà alla storia quello in chiusura martedì. E non accadrà per la rilevanza delle novità (poche) presentate quanto piuttosto per la massiccia presenza di costruttori cinesi, Byd e Great Wall che hanno approfittato del primo «Mondial» post pandemico, per mostrare i muscoli come non mai. Sembrano dire: «Ci credevate dei costruttori naive di serie B, capaci solo di scopiazzare e costruire auto brutte e con una tecnologia arretrata. E invece no! Siamo qui pronti sfidare e battere i colossi tradizionali con idee fresche, innovative, display girevoli e superbatterie».

La concept car R5 Turbo 3E elettrica a trazione posteriore che rilancia l'dea della mitica R5 da Rally

Come è stato possibile? Semplice, la rivoluzione dell’auto elettrica spinta dalla Ue ha ridotto il gap competitivo e spostato il baricentro dell’auto verso software ed elettronica. E questo era evidente sotto i riflettori di una rassegna priva della presenza dei tedeschi e con solo due poli di peso: Renault e Stellantis.

Loading...

La show car Dacia Manifesto che esprime le future tendenze del brand rumeno

I cinesi hanno, dunque, finito di copiare in malo modo? Sì, ma solo in parte, perché le ispirazioni le hanno prese eccome. Però basta vedere le tre proposte di Byd (Han, Tang e Atto 3) ideate per lo sbarco in Europa e in Italia per capire il salto in avanti compiuto da un azienda nata clonando in modo raccapricciante la Bmw X5.

La Seal con la quale Byd (Build Your Dremas) sfida Tesla Model 3

Adesso, invece, controlla a 360 gradi la catena del valore delle Bev e sta dando dare esecuzione al suo slogan/sigla : «Built Your Dream (BYD)», «costruisci i tuoi sogni» e tra questi c’è certamente l’idea di sfidare Tesla Model 3 e lo fa con un modello, la Seal, berlina EV, da 700 km di autonomia (secondo l’omologazione in Cina dove costa 30mila euro) apparsa proprio a Parigi (non è sicuro se arriverà in Europa). Lo stile non è male, con qualche citazione che arriva da Porsche Taycan e da Kia EV6 . Vanta tecnologia a 800 Volt e uno schermo rotante per l’infotainment. E in questi gadget hi-tech, come negli smartphone, i cinesi sono uno o due passi avanti.

La Next Ora Cat di Great Wall, berlina dallo stile molto ispirato a Porsche

Byd ha destato interesse ma anche Great Wall non è stata da meno con i marchi Ora e Wey. Il primo ha lanciato la versione europea del suv Coffee 01, plug-in hybrid (eh sì, i cinesi lanciano la sfida anche sulle phev) con autonomia record in EV: ben 147 km. Il secondo ha svelato la concept berlina coupé Ora Next Cat dal design singolare e ispirato al linguaggio stilistico Porsche.