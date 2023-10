Ritorna il suv Bmw X2 cresce nelle dimensioni ed è anche a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bmw, sei anni dopo il debutto e 380.000 unità vendute, rilancia la X2 aumentando le dimensioni e proponendola in un inedito stile da suv-coupè, oltre ad essere disponibile anche, per la prima volta in una versione elettrica battezzata iX2. Il nuovo modello bavarese cresce in lunghezza fino a 4.554 mm di lunghezza (+ 194 mm), ma anche il passo più generoso migliora lo spazio per i 5 passeggeri e per il bagagliaio. Esteticamente l’X2 2024 esibisce una mascherina quasi esagonale con un contorno che si illumina come sul maxi suv XM. Il tetto, invece, ha una silhouette in stile suv-coupé, mentre nella parte dietro i passaruota molto muscolosi e lo spoiler esprimono un tocco di sportività.

Nell’abitacolo debuttano i due display curvi nelle varianti da 10,7 pollici per l’infotainment e da 10,25 per la strumentazione. Il sistema operativo è nella versione più recente, la 9. Quanto ai motorizzazioni si parte dall’elettrica iX2 con due motori uno per ciascun asse e una potenza di 313 cv per accelerare da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi, mentre la velocità è limitata a 180 km/h. La batteria da 64,8 kW garantisce, inoltre, da 417 a 449 km di autonomia. Il resto della offerta di motori prevede il diesel, sDrive 18d da 150 cv e la sDrive 20i a benzina nella variante mild hybrid da 48 volt. Entrambe sono a trazione anteriore, mentre l’altra integrale è la M35i xDrive da 300 cv e 400 Nm accreditata di uno 0 a 100 kmh in 5,4 secondi.

La nuova X2 che sarà in vendita da marzo 2024 parte da un prezzo base di 44.800 euro per la sDrive 18d e da 46.100 euro per il benzina sDrive 20i. Per l’elettrica il prezzo della più potente disponibile al lancio è di 60.000 euro mentre sarà offerta in seguito anche la variante a trazione anteriore. Infine il listino della X2 più sportiva, la xDrive M35i da 300 cv, parte da 63.200 euro.