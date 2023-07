Ritorna Topolino: adesso è una microcar a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta la nuova Topolino. Ed è la più piccola Fiat di sempre: non è una vera automobile bensì una microcar elettrica. In pratica, è la gemella-diversa della Citroën Ami, la microcar più venduta in Italia. La Fiat che riporta in vita il soprannome della prima 500 del 1936 ispirato dalla forma del suo frontale, poi affibbiato anche alla 500 introdotta nel 1957, da noi può essere guidata anche dai quattordicenni con il patentino AM per i motorini di 50 cc. perché è omologata come quadriciclo leggero L1.

Una tipologia che sta accompagnando l’evoluzione della mobilità urbana con le dimensioni contenute e i powertrain elettrici sostituendo le citycar, anche con il supporto di prezzi inferiori. La vettura è la gemella diversa di Citroën Ami, leader tra l’altro del mercato.

Tuttavia, potendo trasportare solo due persone, senza offrire gli stessi livelli di sicurezza delle auto vere e proprie nonché con un confort minore, per l’assenza di sospensioni e di condizionatore.

La Topolino del 21esimo secolo esteticamente non si lega quella che è stata la madre di tutte le utilitarie, ma alla 500 che ha promosso la mobilità di massa dalla fine degli anni Cinquanta. L’outfit è, quindi, ben diverso da quello della microcar Citroën costruita in Marocco tanto che solo la lunghezza simile, 2,41 metri, suggerisce la parentela. La Topolino si riallaccia alla 500 con il frontale nel quale sono disseminati i gruppi ottici rotondi, la bombatura arcuata che percorre il muso e il disegno del coperchio di quello che sarebbe il cofano.

Posteriormente la parentela è trasmessa dalla sagomatura della coda, dalla forma dei fari e dall’elemento ispirato al paraurti cromato di un tempo, presente anche anteriormente. Questi tratti caratterizzano sia la Topolino chiusa sia quella aperta, priva di portiere sostituite da cordoni di ritenzione per i passeggeri come sulle spiaggine del passato e di padiglione, rimpiazzato da un tendalino. In entrambi i casi la carrozzeria è solo di colore verde pastello. I cerchi bicolore e i retrovisori rotondi completano un quadro dal sapore vintage che sconfina nell’abitacolo, in particolare grazie ai rivestimenti in tela bicolore.