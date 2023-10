Ritorna il Wankel: ora ricarica le batterie del suv elettrico Mazda MX-30 R-EV

MX-30 è quindi un’auto concepita per essere utilizzata sia come veicolo elettrico per le necessità quotidiane sia con il motore rotativo per generare energia, rendendo possibili viaggi a lunga distanza.

Sono tre le modalità di guida a scelta del conducente a seconda della situazione e del modo in cui desidera utilizzare l’auto: Normale, EV e Ricarica. La scelta della modalità di guida non influisce sulla velocità massima di 140 km/h della vettura.

La modalità Normale offre la trazione elettrica con buone prestazioni di marcia e, finché la carica della batteria è sufficiente, l’auto utilizzerà la trazione elettrica. Se è richiesta una potenza superiore a quella che la batteria è in grado di fornire, ad esempio in fase di accelerazione, si attiva il generatore a motore rotativo in base al grado di apertura dell’acceleratore e viene fornita maggiore potenza alla batteria. Da segnalare che, durante la prova, abbiamo riscontrato che l’entrata in azione del motore rotativo è piuttosto rumorosa, forse anche perché in elettrico l’auto è molto silenziosa e avverte appena il fruscio dell’aria e il rotolamento degli pneumatici.

La strategia tecnologia e sostenibile di Mazda non è l’unica sul mercato; infatti, ci sono altri costruttori automobilistici, come Honda e Byd che stanno studiano soluzioni R-EV per adempiere agli obblighi ormai sempre più stringenti delle istituzioni, ascoltando anche il mercato con i suoi timori, come quello relativo all’autonomia o al fatto che per ricaricare un’auto elettrica ci voglia molto più tempi rispetto a fare rifornimento con una a motore termico.

