Ritorno al Blue Note

Riparte a pieno ritmo il cartellone jazz del Blue Note di Milano, dopo lunghi mesi di chiusura. Dal 21 al 31 ottobre, poi, sarà una delle sedi della sesta edizione di JazzMi, il festival jazz prodotto da Ponderosa Music & Art e dalla Triennale, in collaborazione con il Blue Note. Anche le grandi istituzioni ripartono, con un nuovo “Barbiere di Siviglia” alla Scala e con l'inaugurazione della Stagione dell'Orchestra di S. Cecilia, a Roma.



Milano

A ottobre torneranno finalmente al Blue Note grandi nomi della grande musica con artisti provenienti da tutto il mondo e si ricomincerà finalmente a respirare quell'aria di internazionalità che ha sempre contraddistinto il jazz club di via Borsieri. Si inizia il 30-1-2 con i Matt Bianco, gruppo nato con l'intento di sperimentare il mix dei generi latin, jazz e funky con una vena più pop, e diventato nel corso degli anni '80 una delle realtà più interessanti sulla scena musicale internazionale.

Milano

Il 30-2-5-9-11-15 alla Scala va in scena una nuova produzione del “Barbiere di Sviglia”, di Rossini. Il 27 alle 20 viene aperta agli under 30 la prova generale, biglietto a 20 euro. Bella e giovane compagnia di canto, dirige Riccardo Chailly, regia di Leo Muscato, che debutta alla Scala. Muscato ha ricevuto il Premio Abbiati della critica musicale per tre spettacoli del 2012: “La bohème” al Festival di Macerata, “La fuga in maschera” di Spontini al Festival omonimo; e “Nabucco”. La sua ricca attività nella prosa gli è valsa nel 2007 il Premio dell'Associazione Nazionale dei Critici Teatrali. La recita del 30 viene trasmessa in diretta a RadioTre Rai.

Roma

Il 7-8-9 all'Auditorium del Parco della Musica si inaugura la Stagione dell'Orchestra di S. Cecilia. Il concerto del 7 viene trasmesso in diretta su Rai5, alle 19.20. È il nuovo direttore ospite principale, Jakub Hrůša, a interpretare con l'Orchestra e il Coro di Santa Cecilia e le voci soliste di Rachel Willis-Sørensen e Wiebke Lehmkuhl la Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Gustav Mahler. Hrůša è direttore dei Bamberger Symphoniker e ospite nei cartelloni delle maggiori orchestre, come i Wiener e i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony Orchestra, l'Orchestra della Radio Bavarese e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.