Ritorno a Brussels tra arte e gusto

Brusseles non è soltanto la capitale della politica europea, ma meta ideale per uno short break. In una città ricca di fascino occorrerebbero diversi giorni per addentrarsi nella sua storia, cultura e eccellenze gastronomiche. Per chi volesse un programma super concentrato ecco una selezione di dieci esperienze imperdibili da fare in un week end. Tra i buoni motivi per farci un salto subito c’è l'Eat Festival che dal 29 settembre al 2 ottobre consente un giro tra le migliori cucine del mondo, e l'attesissima mostra Picasso & Abstraction (dal 14 ottobre al 12 febbraio 2023) che attraverso 140 straordinarie opere ripercorre il rapporto del grande artista con l'arte astratta.

A Milano la prima Brussels House d'Europa

Bruxelles dopo due anni altalenanti a causa della pandemia ha saputo riproporsi e ottenere negli ultimi mesi ottime performance turistiche. Per incentivare ulteriormente i flussi turistici verso Bruxelles e rafforzare ancora di più il legame con il mercato italiano, nei prossimi mesi verrà inaugurata a Milano la prima Brussels House d'Europa, che ospiterà Visit Brussels, l'Ufficio del Turismo, e Hub Brussels, la rappresentanza commerciale della città rivolta a imprenditori, startup e aziende che desiderano sviluppare o potenziare le loro attività a Bruxelles. «Sarà uno spazio polifunzionale – commenta Ursula Jone Gandini, direttore Italia dell'Ufficio del Turismo di Bruxelles, che anticipa l’iniziativa a Viaggi24 -: i dati ufficiali dell'osservatorio Visit Brussels del periodo gennaio-maggio 2022 segnano una crescita esponenziale di arrivi, in linea con la ripresa dei collegamenti aerei e con la riapertura di servizi e attrazioni. A maggio, in particolare, abbiamo raggiunto i 310mila arrivi da tutto il mondo e 610mila pernottamenti, superando, seppur di poco, i dati dello stesso mese del 2019. Anche l'estate è andata molto bene con performance migliori al 2019»

Le dieci esperienze imperdibili

1. Prelibatezze all'atelier de Neuhaus.

Non si può non iniziare con un'ottima colazione a l'atelier de Neuhaus, la famosa cioccolateria dentro la Galerie de la Reine, dove è possibile gustare praline (sono state inventate proprio a Bruxelles da Neuhaus nel 1920) – torte e altre dolci creazioni a base di finissimo cioccolato belga.

2. Dalla Gran Place al Tour Inimitabile