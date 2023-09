«Ritorno dei cervelli e nuova idea di sviluppo, la strategia per vincere»

L’età avanzata degli imprenditori è un rischio, ma voglio vederla anche come l’opportunità di inserire in azienda un figlio o un collaboratore ben formato per innovare e affrontare le nuove sfide. E per salvare il sistema. Peccato che oggi non ci sia ancora un piano per la transizione demografica.

A cosa servirebbe un piano?

A fare una fotografia della Toscana al 2040-2045 per inserire per tempo energie nuove: altrimenti tanti imprenditori andranno in pensione e la regione diventerà più povera, o meglio si allargherà il divario tra territori ricchi e territori poveri, tra aree deboli e aree forti. La digitalizzazione va portata

nelle aree periferiche, per renderle attrattive, insieme con i servizi di base.

Quindi la sfida del futuro

si gioca sulla transizione demografica?

Il ritorno dei cervelli, come si usa dire, è la carta che la Toscana deve giocare per portare nuove competenze e nuova visione: questa è una delle politiche che si dovrebbe cercare di fare, oltre a tenere i cervelli che già ci sono.