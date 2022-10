Ritorno nella misteriosa Algeria tra dune, café e città da imperatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vista da lontano, l’Algeria sembra un Paese fantasma. Albert Camus alternava la nostalgia per l’infanzia trascorsa nel Paese nord africano e per il suo mare a una idiosincrasia e repulsione nette per l’afasia politica e l’isolamento sociale di questa terra a noi tanto geograficamente vicina, eppure così misteriosa, intrigante come i tentacolari, abbacinanti vicoli della casba cinquecentesca di Algeri. Da questo sito, inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità, può cominciare la scoperta di una nazione che proprio sessant’anni fa tramite referendum scelse di essere indipendente dalla Francia, con la quale ha mantenuto un rapporto ondivago.

Algeri

Un buon punto di visione e ascolto è dal tavolino del Café Malakoff, dove le foto in bianco e nero appese alle pareti e i camerieri condividono i ritmi della musica chaabi, un mix pepato di note e vocalità berbere e urbane. In questa architettura-ragnatela, in cui si sovrappongono palazzi ottomani dai sontuosi portoni, edifici in stile maghrebino, vezzose case francesi e il salmodiare quasi continuo dei muezzin si meticcia col vocio dei venditori di spezie. Travolti dall’alveare di genti e merci, è piacevole cercare refrigerio salendo alla basilica di Notre Dame d’Afrique, costruita a fine Ottocento dai francesi su una collina rivolta verso la baia.

Il fascino della capitale algerina risiede proprio in questo intreccio senza fine tra il languore moresco e il lindore francese di costruzioni e situazioni: ecco, dunque, che si passa dalla Place des Martyrs all’edificio della Grande Poste, si percorre il lungomare in stile Art Nouveau e si entra poi nel Museo Nazionale del Bardo, ospitato in quella che era la villa settecentesca del principe tunisino Mustapha ben Omar, e nel Museo di Antichità e Arte islamica, ricco di mosaici romani.

La casba di Algeri (foto: Hana Auak, Copyright Unesco)

Anche Orano, la seconda città per numero di abitanti, nella parte nord occidentale del Paese e in cui Camus ambienta La peste, merita di essere scelta come meta di partenza: la si abbraccia in un solo sguardo dal Pic d’Aidour, l’altura 400 metri sopra il Mediterraneo su cui si erge maestosa la Fortezza di Santa Croce, di origine cinquecentesca, e la si conosce bene da dentro camminando intorno al Teatro Regionale nella scenografica Place du 1er Novembre e assaggiando la sua cucina nel ristorante Le Cintra.

Djemila

Per avventurarsi nel glabro, desertico, paesaggio algerino conquistato dalle legioni di Augusto, è meglio affidarsi a un tour operator di provata esperienza in Nord Africa (Kel12 e I Viaggi di Maurizio Levi, per esempio, propongono un itinerario di dieci giorni che tocca il Mediterraneo, il Sahara, i siti archeologici romani più interessanti). Così, solcando i ouadi, sorta di canyon nei letti di torrenti in secca, si giunge a Djémila, imbalsamata sopra la roccia dal I secolo come una sorta di buon ritiro per i veterani della Caput Mundi: ebbene, il foro di Settimio Severo, il tempio di Marte, l’arco di Trionfo e persino le Grandi Terme dell’imperatore Commodo sembrano avere stretto un patto solido col demone del tempo che ovunque passa, ma non qui.