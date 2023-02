Ritorno a Monaco per il Printemps des Arts di Monte-Carlo

(credit: BVergely)

Il porto turistico ai piedi del Rocher

C’è poi il Port Hercule, il porto turistico naturale ai piedi del Rocher, l'iconica roccia ancestrale. L'enorme Port Hercule è l'unico porto monegasco con acque profonde. Utilizzato un tempo come centro commerciale dai greci e dai romani, è stato modernizzato dal Principe Ranieri e riqualificato dal Principe Alberto II. Oggi offre la possibilità di ormeggiare fino a 500 imbarcazioni; un moderno ampliamento accoglie yacht fino a 100 metri.

In tour con le bici elettriche

Il Principato di Monaco ha come obiettivo quello di diventare un territorio neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050. Una delle tante iniziative a supporto di un mondo più sostenibile è quello di mettere a disposizione dei turisti e dei cittadini le Monabike. Si tratta di una nuova proposta self-service di biciclette elettriche che permettono di visitare il Principato all’aria aperta in modo comodo, divertente, autonomo e sostenibile.

(credit: BVergely)

Alla scoperta della vita marina

Per chi vuole andare alla scoperta della vita marina, niente di meglio del Museo Oceanografico e dell’esibizione “Polar Mission”. Il museo ospita migliaia di specie marine tropicali e mediterranee e sensibilizza il pubblico sulla conservazione della vita marina. Per i prossimi due anni, il Museo Oceanografico ospiterà una grande mostra che ripercorre più di un secolo di vita nell'Artico e nell'Antartide: Missione Polare. Il Museo offre un'immersione in cinque tappe, in cui i visitatori potranno incontrare i grandi esploratori polari, le specie che si sono adattate alla vita in queste regioni, le persone che hanno scelto l'Estremo Nord come loro casa e i ricercatori scientifici. Punto di forza della visita, la sala Immersion che offre 650 m2 di spazio di proiezione per sperimentare la bellezza e la fragilità dei mondi polari.

(credit: BVergely)

Il liquore 100% monegasco

Ogni anno, nel cuore dell'inverno, i giardinieri del Principato raccolgono le arance amare dagli alberi che crescono in mezzo alla città per evitare che i frutti cadano e marciscano per strada. La maggior parte delle arance raccolte viene donata a l'Orangerie, una distilleria che sfrutta il suo savoir faire per ottenere un liquore 100% monegasco e completamente naturale.

L’esperienza gourmet

Il palato non resta deluso e l’esperienza gourmet è uno dei motivi di visita del Principato, dove sei diversi ristoranti si dividono ben nove stelle Michelin. Louis XV - Alain Ducasse dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo con le sue tre stelle Michelin propone una cucina ispirata alla Riviera e utilizza i migliori prodotti locali. All'8° piano dell'hotel di lusso si trova un'altra stella, quella di Le Grill, con vista sul Mediterraneo, sotto forma di un barbecue di lusso all'aperto sotto il cielo notturno. Ancora, il Pavyllon Monte-Carlo di Yannick Alléno cerca di fondere i migliori piatti gastronomici con un'alimentazione sana e il benessere, "il meglio del semplice", come ama dire lo chef tre stelle Michelin. Yoshi è il posto giusto per gli amanti della cucina giapponese, con maki, sashimi, pesce e carne preparati in stile teppanyaki dal creativo chef Takeo Yamazaki. La costellazione continua nelle vicinanze presso La Table d'Antonio Salvatore al Rampoldi, dove le influenze del Sud Italia e della Francia conferiscono alla cucina un sapore inconfondibile. Mentre al Monte-Carlo Bay Hotel&Resort - il Blue Bay è il regno dello chef Marcel Ravin con la sua alchimia culinaria che fonde sapori caraibici e mediterranei.