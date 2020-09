Ritorno a scuola: quali mascherine e visiere proteggono davvero? Le mascherine fai da te, spiegano le principali ricerche scientifiche, garantiscono scarsa protezione. Le visiere hanno dei limiti. Cosa dicono gli studi di Agnese Codignola

Trasporto pubblico locale: capienza massima all'80% e mascherine

Le mascherine fai da te, spiegano le principali ricerche scientifiche, garantiscono scarsa protezione. Le visiere hanno dei limiti. Cosa dicono gli studi

3' di lettura

Via via che l'obbligo di indossare una protezione si estende agli ambienti chiusi, all'aperto, sui mezzi pubblici e così via, specie adesso che stanno riaprendo le scuole, crescono le soluzioni per così dire creative e, con esse, il rischio di vanificare almeno in parte gli sforzi per contenere la circolazione del Sars-CoV 2.

Perché anche se è già stato dimostrato, ed è ribadito da documenti quali quelli dell'OMS dei CDC americani, nonché dal Ministero della salute e da praticamente tutte le autorità sanitarie mondiali, non solo la mascherina va indossata il più spesso possibile quando si è contatto con il prossimo, ma deve anche essere fatta in un certo modo, e con materiali adeguati.

Tutte le variazioni sul tema, e perfino le visiere, molto gradite perché lasciano vedere il volto e fanno respirare meglio, servono a poco, talvolta a nulla e anzi, possono dare l'illusione di essere al sicuro, e favorire così comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Non è certamente un caso se, in previsione dell'apertura delle scuole, lo stesso ministero ha ribadito, recependo le indicazioni del CTS che saranno fornite quelle giuste gratuitamente, e cioè quelle chirurgiche da cambiare ogni giorno.

Ora, a rafforzare ulteriormente le prove, escono due studi effettuati con metodi simili, e cioè simulando l'emissione di droplet e goccioline mentre si parla, si tossisce o si starnutisce e misurando poi, con l'aiuto di un laser, che cosa succede se, in quel momento, si indossano i diversi dispositivi.

Cosa dicono gli studi

Nel primo, condotto dai fisici della College of Engineering and Computer Science dell'Università della Florida Atlantica e pubblicato su Physics of Fluids, la simulazione riguardava le visiere e le mascherine con la valvola per l'espirazione e il loro effetto durante uno starnuto o un colpo di tosse. Come fanno vedere in modo chiarissimo i video e le foto allegati, la visiera contiene la prima ondata di gocce, ma non può nulla contro quelle che, comunque, passando lateralmente o dalla parte inferiore, escono e in piccola parte tornano anche indietro.