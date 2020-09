Ritorno a scuola, le sei “dritte” di Save the Children ai genitori per aiutare i figli

Rassicurare e approfondire

È essenziale far comprendere a bambini e ragazzi che le nuove regole e i nuovi dispositivi di protezione utilizzati a scuola, sono misure necessarie per garantire a tutti protezione e ripresa delle lezioni in sicurezza. È utile quindi sia spiegare ai più piccoli che a scuola troveranno alcuni cambiamenti strutturali, ma anche proporre momenti di approfondimento, anche attraverso il gioco, per studiare i temi scientifici legati al virus e alle modalità di contagio. Questo aiuterà bambini e ragazzi a sentirsi più consapevoli e comprendere maggiormente anche le indicazioni dei comportamenti da adottare.

Non discriminare

È fondamentale che gli adulti evitino comportamenti o affermazioni che siano discriminatorie nei confronti di eventuali compagni di scuola contagiati o delle persone che provengono da una determinata area geografica. Gli adulti devono essere di esempio e avere la capacità di spiegare ai bambini che commettono atti discriminatori, che si tratta di un comportamento sbagliato. Di fronte a un bambino che dovesse essere invece vittima di discriminazione è importante cercare di coinvolgere gli altri genitori, gli insegnanti e coloro che sono vicini al bambino, per non farlo sentire escluso e per condividere informazioni corrette.

Piccoli gesti che possono fare la differenza

In un clima di tensione, Save the Children mette in evidenza che è importantissimo trovare modalità nuove e divertenti per invogliare i bambini a rendere abituali i piccoli gesti di prevenzione. È fondamentale, inoltre, che gli adulti facciano da esempio nel seguire le norme in vigore soprattutto in presenza dei più piccoli. Adottando comportamenti coerenti e valorizzando le attività a scuola creando anche occasioni di divertimento, trasformeranno questi piccoli gesti in sane abitudini.