Ritratto a parole di Luisa Casati Stampa

Ci sono due ritratti di Luisa Casati Stampa tra i tantissimi che hanno costellato la sua vita fino alla morte. I due in questione sono di Boldini e segnano due tempi della vita del ritrattista e del suo soggetto. La prima opera è del 1908, circa cinque anni dopo e con una lunga gestazione si conclude la seconda: nel 1908 per Boldini la marchesa è una affascinante, intrigante dama un po’ eccentrica, ma in fondo in linea con lo stile del tempo.

Il ritratto con levriero

Il ritratto con levriero che le dedica non si stacca dall’idea di femminile su cui ha delineato le tante signore del primo ’900, adorandone l’eleganza, la sensualità di porcellana e un modo di essere che era “moda”. Il secondo lavoro è l’altra faccia della luna. Nessun accenno alla moda, nessuna omologazione in un tipo riconosciuto di femminilità: questa è una donna uccello ricoperta di piume, il taglio laterale degli occhi, quasi fosse la regina di Cnosso, le mani come artigli. Credo che si possa lavorare molto di fantasia attorno a questo quadro che ha in sé forse la nostalgia del pittore per l’energia perduta della gioventù, che intanto rievoca nella scelta di un’interpretazione audace della donna in quegli anni più ricca e più famosa d’Europa.

Protagonista di un’epoca

Delle molte parole dette su di lei, delle tante interpretazioni di un carattere ossessivamente ritroso e esibito quell’ultimo ritratto del pittore ferrarese mi sembra aver colto nel segno: è illuminata qui la volontà di lei di essere altro dal comune consorzio umano. E, per paradosso, tutto questo non ha nulla da spartire con la vanità. Bisognerebbe cominciare da qui a cercare una strada per arrivare a capire la natura della protagonista di un’epoca, vissuta al di sopra dei canoni del suo tempo, dei canoni del tempo in genere.

Erede di un patrimonio enorme, Luisa Amman nasce a Milano nel 1881, muore a Londra nel 1957, il 1° giugno, senza un soldo e sola, non c’è più nemmeno il cane che l’ha preceduta di poco nell’al di là. Una parabola esemplare della caducità umana e della volubilità della sorte, soprattutto quando l’insipienza “amministrativa” ci mette mano. Questo sarebbe il giudizio del buon senso su una storia che con questa categoria non ha avuto niente a che fare, e quindi quel buon senso la guarda con diffidenza e un filo di antipatia. La scelta di essere un’opera d’arte vivente e il metodico perseguirla non genera comprensione. Probabile che Michelangelo o Beethoven non fossero persone gradevoli, ma hanno lasciato opere di cui il mondo ha goduto.

Casati Stampa

Luisa Casati Stampa (questo lo status di coniugata, mantenuto anche dopo il divorzio) non ha lasciato che se stessa, le tante immagini di lei da lei sollecitate a pittori, scultori, sarti, perché il suo corpo - rivestirlo, dipingerlo, rappresentarlo - è stato il fine e il mezzo della sua arte.