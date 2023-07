Ritrosa Andros, buen retiro selvaggio e chic degli ateniesi

La Chora

E se non si è appassionati solo di mare si possono alternare trekking ed escursioni. Sulla via per la cittadina di Andros, la Chora, si attraversa per esempio il villaggio di Menites, la cui attrattiva è una antica fonte. Dalle fontanelle abbellite da decorazioni a testa di leone, secondo la leggenda, un tempo sgorgava vino, dato che il borgo era devoto al dio Dioniso.

Nel centro principale dell’isola non ci sono case bianche con persiane e tetti blu tipici delle Cicladi, ma edifici veneziani e grandi ville in stile bizantino e ottomano, mentre ristoranti e negozi costellano le vie principali, di un marmo bianco accecante nelle ore più calde. Tra questi ultimi vale la pena fare un salto da Waikiki, piccola bottega di charme dove comprano abiti in cotone le ricche signore ateniesi e le turiste che hanno consuetudine con l’isola. Sul lungomare si stagliano i resti di una antica fortezza veneziana del XIII secolo costruita su un isolotto.

Andros è stata sede di molte società di armatori. Per questo, non lontano dal centro principale, si erge il coloratissimo villaggio di Stenies, vie pedonali che si inerpicano sulla collina, dove le case sono il buen retiro dei capitani di barche in pensione. Sull’altro lato dell’isola, più a nord, il porto di arrivo Gavrio, di scarso fascino, mentre è Batsì, il tipico villaggio di pescatori, che oggi diventa location per ristoranti alla moda. Le vie del bianco paesino percorrono la collina costellate di bouganville tra dimore ristrutturate e ville antiche con giardini lussureggianti.

Il monastero di Panachrantou

Tra le escursioni da non perdere quella al monastero di Panachrantou, risalente all’epoca della dominazione bizantina: dall’aspetto di fortezza, il monastero fondato nel 961 ospita il teschio di Agios Panteleimon, al quale sono attribuiti poteri curativi.

Ancora pochi gli hotel di lusso dove alloggiare, perché Andros è elegante ma discreta, selvaggia e ammiccante. Il più riservato è senz’altro Onar, non lontano dalla spiaggia di Achla: resort di lusso ecosostenibile, protegge la privacy dei personaggi famosi che vengono a trascorrere qui le vacanze. Nel centro di Batsì ci sono le suites dell’hotel Krynos: il proprietario Vasilis Vasilopoulos è un architetto ateniese che ha studiato in Italia, amante della convivialità e della buona cucina. La certezza è di sentirsi accolti e come a casa. E ancora Ow Andros, aperto nel 2018, offre camere di lusso con piscina privata non lontano dalla bellissima spiaggia di Fellos. Un angolo riservato che sposa ospitalità e food lo offre invece Mèlisses, in greco “api”. In un angolo non lontano da Batsì, nell’antica baia di Paleopoli, dove sott’acqua è ancora possibile vedere la città vecchia, sorgono alcune camere e appartamenti privati arredati mescolando mobili antichi delle Cicladi con oggetti d’epoca francesi e italiani. Ricco il calendario di eventi e workshop, dalle lezioni di cucina a quelle di pittura.