Ritrovare l'arte: mostre, musei e retrospettive da scoprire online

Le vacanze natalizie quest'anno rappresentano davvero l'occasione per sostare e prendersi del tempo per se stessi. Le possibilità di spostarsi da casa sono limitatissime e ci ritroveremo quasi tutti nella medesima situazione: molto tempo a disposizione da dedicare ai propri interessi. Il mondo dell'arte, duramente colpito dalla pandemia, in questi mesi si è riorganizzato spostandosi online con eventi, performance, tour. In attesa di poter ritrovare il proprio pubblico negli spazi espositivi, ha dato vita a una serie di iniziative fruibili da casa, per mantenere un contatto almeno virtuale. E così questi giorni di stacco dal lavoro possono rappresentare l'occasione per immergersi in una mostra, riprendere un rituale meraviglioso in una chiave nuova, l'unica possibile.

La Triennale di Milano

Le due grandi mostre aperte recentemente, dedicate a Enzo Mari e a Claudia Andujar, gli appuntamenti del Public Program, le visite guidate al Museo del Design Italiano, le performance del festival FOG: tutta la Triennale Milano si sposta online e continua a essere accessibile sui canali e le piattaforme digitali (). Fino al 18 aprile ogni martedì in diretta sul canale Instagram dell'istituzione c'è un appuntamento che coinvolge curatori, artisti, designer e redattori coinvolti nella mostra organizzata su Enzo Mari. I contributi sono pubblicati nel catalogo della mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli.

Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea annuncia l'apertura di COSMO DIGITALE, nuova sede virtuale del museo contenente creazioni artistiche, conferenze in streaming e documentazioni. Iniziative che integrano la fisicità del percorso di visita al museo, offrendosi allo sguardo del visitatore online in una dimensione di esperienza indiretta e aggiuntiva. A partire da dicembre 2020, lo spazio virtuale pensato per questo progetto si arricchirà di nuovi contenuti inediti ogni settimana.