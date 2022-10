Rituals arriva in Italia con il suo primo flagship e punta a 150 aperture

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quest’anno vogliamo fare un passo avanti non solo aprendo nuovi negozi ma anche esplorando nuovi mercati» così Raymond Cloosterman, ceo & founder di Rituals, brand olandese di beauty, lifestyle e wellbeing con prodotti per la cura del corpo e della casa, commenta l’inaugurazione del flagship a Milano, in corso Buenos Aires, il primo in Italia dove il marchio è già presente in 39 hotel (tra cui Melia e Novotel Hotels), 12 shop-in-shop nei principali aeroporti, Coin e nelle profumerie Douglas e Sephora. Un’apertura, la numero mille nel mondo, che rappresenta un importante traguardo per il marchio nella sua espansione in Europa.

«L’Italia è un mercato chiave per Rituals - continua il ceo - e pensiamo che possiamo crescere rapidamente nei prossimi anni e abbiamo un piano di 150 aperture capillari da nord a sud. Sebbene non sia stato un anno facile, nel 2021 abbiamo superato il nostro obiettivo di un miliardo di euro con il 20% delle vendite totali dall’e-commerce. Siamo cresciuti del 25% in un periodo in cui 500 negozi sono rimasti chiusi per cinque mesi».

Recentemente l’azienda - fondata ad Amsterdam nel 2000 e presente in oltre 36 Paesi con mille negozi, 3mila temporary shop e cinque Spa - ha aperto il suo primo flagship House of Rituals ad Amsterdam, 1.700 metri quadrati su quattro piani con nuove collezioni, un ristorante e una mind & body Spa. A gennaio, poi, è diventata una B Corp. L’espansione in nuovi mercati significa, per il brand, anche Oriente.

«Tra i nostri obiettivi c’è quello di entrare in Cina - continua Cloosterman -. Per il 2022 ci aspettiamo una crescita a doppia cifra nelle vendite digital, wholesale e travel con nuove partnership. Inoltre continueremo a investire in innovazione e sostenibilità». Il marchio si concentra su formule di origine naturale al 90% e packaging ricaricabili, riciclabili o realizzati con materiale riciclato. È inoltre un sostenitore di tre enti charity.