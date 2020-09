Riva celebra il made in Italy in un corto con Favino Il cortometraggio “Riva in the movie” celebra il cinema italiano, la nautica made in Italy e la bellezza di Venezia

Il cortometraggio “Riva in the movie” celebra il cinema italiano, la nautica made in Italy e la bellezza di Venezia

2' di lettura

Da una Piazza San Marco vuota, che non può che far tornare alla mente i tempi del lockdown più severo, al Lido, dove proprio in questi giorni si tiene la Mostra del Cinema di Venezia. A compiere questo percorso, custodendo una misteriosa scatola e a bordo di un motoscafo Aquariva, è Pierfrancesco Favino, protagonista, voce narrante e regista del cortometraggio “Riva in the movie” che proprio al Festival di Venezia è stato svelato.

Un corto che celebra il cinema, «la più saggia delle follie», come viene definito nello short movie, la voglia di sognare andando oltre i limiti del conosciuto. Caratteristiche che appartengono anche al mondo della nautica e di Riva - marchio che fa capo al gruppo Ferretti - che con i suoi motoscafi è stato protagonista di numerosi film: dalla saga di James Bond alla “Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino (dove si vede l’Aquarama, motoscafo amato dalle celebrity, da Brigitte Bardot ad Aristotele Onassis). «Riva in the movie è dedicato a chi crede nel potere magico dell’immaginazione e del talento», ha detto Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group.

Il corto è una celebrazione del made in Italy, nel cinema come nella nautica (gli storici cantieri Riva si trovano a Sarnico, sul Lago d’Iseo): «Celebrare il cinema con le meravigliose barche Riva, protagoniste di tanti film, che hanno fatto conoscere in tutto il mondo lo stile e il primato creativo del Made in Italy - ha detto l’ad Galassi - questo è ciò che ci ha ispirati a realizzare “Riva in the Movie” un intenso cortometraggio con protagonista l'attore italiano più bravo e famoso nel mondo, Pierfrancesco Favino, circondato dallo splendore di Venezia» ha aggiunto.