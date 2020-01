Rivalutazione beni di impresa più vantaggiosa

(agefotostock / AGF)

La misura ridotta dell’imposta sostitutiva rende più attraente la rivalutazione dei beni di impresa. Per i beni ammortizzabili la rivalutazione costa il 12% (10% per i non ammortizzabili) con un risparmio del 15,9% rispetto al tax rate ordinario (Ires e Irap), seppur temporalmente differito. I maggiori ammortamenti si dedurranno dal 2022 mentre ai fini delle plusvalenze da cessione la rivalutazione avrà effetto dal 2023. È possibile pagare in 3 rate annuali fino a 3 milioni, 6 rate oltre tale importo.