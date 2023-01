Slitta di un mese la rivalutazione delle pensioni sopra i 2.100 euro

LA RIVALUTAZIONE NEL 2023 Loading...

Infatti, il valore provvisorio dell’inflazione, pari al 7,3%, viene corrisposto solo in parte e in misura decrescente rispetto all’importo della pensione, fino ad arrivare a un minimo del 32% dell’aumento del costo della vita. Quindi, invece del 7,3%, i trattamenti oltre 5.253,80 euro lordi mensili verranno incrementati del 2,336 per cento. Con le regole valide quest’anno, la percentuale si applica all’intero importo in pagamento, mentre l’anno scorso le aliquote della rivalutazione si applicavano a scaglioni.

In pratica, ipotizzando un assegno di 2.800 euro (nel 2022), quest’anno tale valore viene incrementato del 3,869 per cento; con il sistema a scaglioni sarebbe stato incrementato del 7,300% fino a 2.101,52 euro; del 6,205% per la parte oltre 2.101,52 e fino a 2.626,90 euro; del 3,869% per la parte oltre 2.626,90 euro (in realtà l’anno scorso gli scaglioni erano diversi ma per semplificare utilizziamo quelli di quest’anno). La conseguenza è che con le regole attuali l’assegno passa a 2.908,33 euro circa, con il meccanismo a scaglioni sarebbe diventato di 2.992,69 euro.