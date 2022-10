Rivalutazione di terreni e quote societarie entro il 15 novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

La rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni societarie è una agevolazione che permette di ridurre la tassazione in sede di cessione di beni; la rideterminazione, infatti, consente di assumere, in luogo del costo o del valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla. Possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali. Restano, invece, esclusi i titolari di reddito di impresa. I beni che possono essere rivalutati sono i terreni agricoli, i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate, sia qualificate, che rappresentano cioè una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale, sia non qualificate.

Al fine di poter beneficiare della “sostituzione” del valore storico con quello rivalutato è necessario, in primo luogo, far redigere una perizia di stima da cui emerga il valore del bene e, in secondo luogo, versare una imposta sostitutiva. Con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2022, la rideterminazione è possibile entro il prossimo 15 novembre e l’imposta sostitutiva è dovuta in misura pari al 14%. Al fine di verificare la convenienza dell’operazione di rideterminazione è necessario confrontare l’ammontare di imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione e l’ammontare dovuto in caso di tassazione ordinaria della plusvalenza.

Le regole per la tassazione ordinaria sono contenute negli articoli 67 e 68 del Tuir e cambiano a seconda che si tratti di terreni agricoli, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria o di partecipazioni. Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria, l’ammontare assoggettato a tassazione è solo quello della plusvalenza, mentre nel caso di rideterminazione l’imposta sostitutiva si applica su tutto il valore rivalutato che emerge da perizia (e non solo sul maggior valore).

La cessione di terreni agricoli genera plusvalenza da assoggettare a tassazione solo se sono posseduti da meno di cinque anni; qualora, invece, siano posseduti da più di cinque anni, anche se dalla cessione dovesse emergere una plusvalenza (data dalla differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto), questa non sconterebbe alcuna tassazione. Nel caso di beni ricevuti per donazione o successione, la verifica del quinquennio si effettua con riferimento alla data in cui il de cuius o il donante ha acquisito la proprietà del bene.

Diverso il caso dei terreni edificabili per i quali l’eventuale plusvalenza che deriva dalla cessione va sempre assoggettata a tassazione. La plusvalenza, per questa fattispecie, può essere assoggettata ad Irpef con la tassazione separata e, quindi, ad un carico fiscale che dipende da quello medio del contribuente nel biennio anteriore alla cessione. In casi di redditività modesta, la tassazione potrebbe fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi, il 14% sul valore rivalutato potrebbe essere superiore alla tassazione in dichiarazione. Si ricorda che nel caso di scelta per la tassazione ordinaria prevista dal Tuir, sono deducibili nel calcolo della plusvalenza, anche gli oneri accessori sostenuti sull’acquisto delle aree edificabili. La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, è invece assoggettata ad una ritenuta del 26%.

Non è possibile, a priori, dire se sia più conveniente la rideterminazione o la tassazione ordinaria: tutto dipende dai valori e, quindi, è necessario fare una valutazione caso per caso.

Ok al beneficio anche per chi ha già ottenuto altri sconti

È possibile avvalersi della rivalutazione quote e terreni con riferimento ad un’area edificabile per la quale, anni fa, il proprietario (persona fisica) aveva già beneficiato della medesima agevolazione?

La rivalutazione è possibile anche quando il contribuente abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. In questo caso, dall’imposta sostitutiva dovuta è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. In alternativa allo scomputo di quanto già versato, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/1973, in 48 mesi. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Imposta sostitutiva da versare in unica soluzione o in tre rate

Come va versata l’imposta sostitutiva dovuta nel caso di rideterminazione di una partecipazione e come si determina?

L’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2022 è pari al 14%. Si precisa che l’aliquota va applicata sull’intero valore rivaluto che emerge dalla perizia, al contrario di quanto accade per la tassazione ordinaria in cui va assoggettato a tassazione il valore della plusvalenza (quindi solo il maggior valore di vendita rispetto al costo di acquisto). L’ammontare così determinato va versato in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo; il termine per il pagamento dell’unica rata o della prima rata è il 15 novembre 2022. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento dell’imposta sostitutiva sarà effettuato tramite modello F24, indicando come anno di riferimento il 2022, ed utilizzando il codice tributo 8055 per le partecipazioni (per i terreni, il codice tributo è 8056).