Rivalutazioni, dalla stretta 4,2 miliardi di entrate in più

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il cambio di rotta in corsa sulle regole fiscali per la rivalutazione di marchi e brevetti costerà alle imprese 4,26 miliardi di tasse il prossimo anno. Senza questo intervento, nato per tamponare gli effetti esplosivi sui saldi di finanza pubblica emersi con la corsa alle rivalutazioni aperta dalla manovra dello scorso anno, nei conti pubblici si sarebbe aperto un buco da 6,4 miliardi nel 2022, 2,3 miliardi nel 2023 e 5,3 miliardi nei tre anni successivi.

Le cifre emergono dalla relazione tecnica alla legge di bilancio appena approdata al Senato dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato arrivata nella tarda serata di giovedì.

Loading...

Tiene l’impianto della manovra

Nel loro complesso, le cifre contenute nella relazione e nell’Allegato 3 che riassume l’impatto di ogni misura sui saldi di finanza pubblica mostrano che l’impianto della manovra costruito dal governo a fine ottobre ha retto bene allo stress test esercitato dal lungo pressing dei partiti. Nei 14 giorni di trattative post consiglio dei ministri il testo si è allungato fino a raggiungere i 219 articoli, ma i numeri chiave per i conti pubblici sono rimasti quelli iniziali. A partire dall’indebitamento netto, che rimane fissato a 23,26 miliardi di euro.

Cresce, e di molto, il saldo netto da finanziare, che raggiunge quota 45,6 miliardi. Ma si tratta all’atto pratico di un effetto contabile: perché a spingere il dato sono prima di tutto i 10 miliardi in più messi in calendario per il fondo rotativo del Pnrr, quello che serve per la gestione contabile del piano e viene rialimentato dalle risorse comunitarie. A pesare nello stesso senso sono poi gli 1,5 miliardi di rifinanziamento del fondo export e gli 840 milioni per il nuovo fondo Clima. La forbice fra saldo netto e indebitamento si allarga poi con le tante norme sugli ammortizzatori sociali, che rappresentano una spesa in parte recuperata con le entrate fiscali e contributive prodotte dagli aiuti statali. Il totale delle uscite si riflette nel saldo netto, mentre sull’indebitamento incide solo la loro differenza rispetto alle entrate.

Il cambio di rotta sulle rivalutazioni

Decisamente più sostanziali sono invece i numeri prodotti dal rapido cambio di rotta sulle rivalutazioni di marchi e avviamento, con tanto di ennesima deroga allo Statuto del contribuente per i suoi effetti retroattivi. Tutto nasce dalla possibilità per le imprese di rivalutare attività e beni immateriali applicando un’imposta sostitutiva del 3%, da versare in unica soluzione o in tre rate. Un’operazione ad alto appeal per le imprese che nella primavera scorsa hanno rivalutato asset immateriali per 220,9 miliardi di euro con un costo complessivo dell’imposta sostitutiva per le imprese di 7,3 miliardi euro.