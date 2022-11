Rivalutazioni, ultima chiamata per la revoca (anche parziale)

5 nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali (quadro RV) le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.

Quest’ultima previsione si applica anche nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto a eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal comma 624-bis, articolo 1, della legge 234/2021.

Rimborso o compensazione

Nella stessa dichiarazione integrativa, i soggetti interessati chiedono, per l’intero, il rimborso oppure l’uso in compensazione del credito, compilando i campi della sezione I del quadro RX (rispettivamente colonna 4 e colonna 5 del rigo RX33). A tale credito, che può essere trasferito al consolidato fiscale, non si applica il limite generale annuale di compensabilità dei crediti d’imposta, pari a 2 milioni di euro (articolo 34, legge 388/2000) e quello annuale di 250.000 euro per i crediti agevolativi da quadro RU (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

Coloro che hanno provveduto al versamento rateale delle sostitutive riducono in parti uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.

Visto e codici tributo

L’emersione del credito nella dichiarazione integrativa, se superiore a 5mila euro, o 20mila euro per i soggetti Isa con punteggio pari a 8 o media biennale di 8,5, in mancanza di una specifica esclusione normativa, obbliga ad apporre il visto di conformità, con ulteriori aggravi per i contribuenti. Il provvedimento 370046/2022 non individua uno specifico codice tributo, di conseguenza si ritengono utilizzabili i codici 1857 e 1858 istituiti con la risoluzione 29/E/2021, indicandoli nella sezione erario «importi a credito compensati» anche se la risoluzione non ne prevedeva l’esplicito utilizzo a credito.