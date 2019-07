730, rivedere chi è a carico e chi no

Per quanto riguarda i familiari a carico del contribuente, se questi sono stati indicati nella Certificazione unica, la dichiarazione precompilata è in grado di segnalare l’eventuale incongruenza con la certificazione del familiare, se quest’ultimo ha superato la soglia di 2.840,51 euro all’anno di reddito (sopra la quale non si è più considerati a carico). In questo caso, infatti, il precompilato avverte il contribuente della presenza di una Cu intestata al familiare che non gli consente di essere a carico, prevenendo eventuali indicazioni sbagliate in dichiarazione.