Rivelazione veneziana a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Venezia è un luogo letterario, un anti-topos, perché nessun altro luogo nel mondo può offrire la medesima esperienza di bellezza e insieme nostalgia. Non a caso è proprio Venezia la protagonista della prima mostra immersiva nel primo spazio immerso dedicato all'arte digitale e (in futuro) all'intelligenza artificiale a Parigi. Che porta un nome con una grande storia.

Grand Palais Immersif

Il nuovissimo Grand Palais Immersif, inaugurato la scorsa settimana a pochi metri da Place de la Bastille, attualmente nella Sala modulabile dell'Opera Bastille, è un esempio di brutalismo architettonico (cemento grezzo a vista e nessuna concessione ad abbellimenti decorativi) che lascia spazio ai soli contenuti. Il primo è appunto dedicato alla città più magica al mondo, per cui i parigini hanno quasi una venerazione. Non a caso a Palazzo Grassi (dal 2006) e Punta della Dogana (dal 2009) ha sede la Pinault Collection, la principale collezione privata francese e forse la più importante e trasversale al mondo. Venise révélée, curata da Gabriella Belli (Musei Civici di Venezia) e Yves Ubelmann (Iconem), cerca di cambiare la prospettiva di visita museale, invitando il visitatore a farsi spettatore, addirittura esploratore.

Loading...

Le pareti delle sale diventano finestre per giganteschi voli virtuali sopra la città, fedelmente riprodotta con tecniche di mapping 3D. I quattro capitoli dell'exhibition sono dedicati a San Marco, la Laguna, il Gran Canal e alla città in divenire. L'aspetto più interessante, al netto dell'esperienza, è l'ambizione (molto francese) a fare dell'arte un vettore didattico-pedagogico e scientifico: il volo virtuale della città è sempre accompagnato da schede su storia, tecniche di costruzione, simbologie dei palazzi della città lagunare e la mappatura digitale 3D (la prima così completa) potrà essere da esempio per altre ricognizioni in luoghi fragili per i quali è necessario conservare una memoria.

Grand Palais immersif110, rue de Lyon 75012 ParisVenise révélée, fino al 19 febbraio 2023